La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, buscando el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

México llega a este partido tras vencer a Ecuador por 2-0 en los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo.

El pronóstico apunta a una victoria mexicana por 2-1, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

México vs Inglaterra: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026

Victoria 2-1 de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Inglaterra, con el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Pronóstico: México 2-1 Inglaterra.

México vs Inglaterra: Posibles alineaciones en busca del pase a octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Inglaterra, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

México

Portero: Raúl “Tala” Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Inglaterra

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly

Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Noni Madueke, Jude Bellingham y Rashford

Delantero: Harry Kane

Javier Aguirre agradece el apoyo de la afición a la Selección Mexicana (Fernando Llano / AP Photo/Fernando Llano)

México vs Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?

México vs Inglaterra se enfrentan en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 18 horas.