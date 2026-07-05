La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Banorte, buscando el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
México llega a este partido tras vencer a Ecuador por 2-0 en los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra derrotó 2-1 a República Democrática del Congo.
El pronóstico apunta a una victoria mexicana por 2-1, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
México vs Inglaterra: Pronóstico del partido por el pase a cuartos de final del Mundial 2026
Victoria 2-1 de la Selección Mexicana es el pronóstico del partido México vs Inglaterra, con el pase a cuartos de final del Mundial 2026.
Pronóstico: México 2-1 Inglaterra.
México vs Inglaterra: Posibles alineaciones en busca del pase a octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Inglaterra, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
México
- Portero: Raúl “Tala” Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Érik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez
Inglaterra
- Portero: Jordan Pickford
- Defensas: Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly
- Mediocampistas: Declan Rice, Elliot Anderson, Noni Madueke, Jude Bellingham y Rashford
- Delantero: Harry Kane
México vs Inglaterra: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?
México vs Inglaterra se enfrentan en el Mundial 2026 el domingo 5 de julio. Transmiten Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX a las 18 horas.
- Partido: México vs Inglaterra
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Domingo 5 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX