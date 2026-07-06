Estados Unidos vs Bélgica buscan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, el lunes 6 de julio en la ciudad de Seattle, con la selección norteamericana como favorita.

El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de Estados Unidos liderada por Christian Pulisic, que llega tras eliminar a Bosnia.

Bélgica derrotó a Senegal para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos vs Bélgica: pronóstico para los octavos de final del Mundial 2026

Pronóstico: Estados Unidos 2-1 Bélgica

Estados Unidos vs Bélgica: posibles alineaciones de los octavos de final del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Estados Unidos vs Bélgica, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos

Portero: Matt Freese

Defensas: Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson

Mediocampistas: Malik Tillman, Tyler Adams y Weston McKennie

Delanteros: Sergiño Dest, Ricardo Pepi y Christian Pulisic

Christian Pulisic es la figura de Estados Unidos en el Mundial 2026. (Andre Penner / AP Photo/Andre Penner)

Bélgica

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Hans Vanaken y Youri Tielemans

Delanteros: Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere

Kevin De Bruyne lidera a Bélgica en el Mundial 2026 (Sydney Shankman / AP Photo/Sydney Shankman)

Estados Unidos vs Bélgica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

Estados Unidos vs Bélgica se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 6 de julio. Transmite ViX a las 18 horas.