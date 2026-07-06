Estados Unidos vs Bélgica buscan el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, el lunes 6 de julio en la ciudad de Seattle, con la selección norteamericana como favorita.
El pronóstico apunta a un 2-1 a favor de Estados Unidos liderada por Christian Pulisic, que llega tras eliminar a Bosnia.
Bélgica derrotó a Senegal para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos vs Bélgica: pronóstico para los octavos de final del Mundial 2026
Pronóstico: Estados Unidos 2-1 Bélgica
Estados Unidos vs Bélgica: posibles alineaciones de los octavos de final del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Estados Unidos vs Bélgica, en busca del pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos
- Portero: Matt Freese
- Defensas: Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson
- Mediocampistas: Malik Tillman, Tyler Adams y Weston McKennie
- Delanteros: Sergiño Dest, Ricardo Pepi y Christian Pulisic
Bélgica
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper
- Mediocampistas: Hans Vanaken y Youri Tielemans
- Delanteros: Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere
Estados Unidos vs Bélgica: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?
Estados Unidos vs Bélgica se enfrentan en el Mundial 2026 el lunes 6 de julio. Transmite ViX a las 18 horas.
- Partido: Estados Unidos vs Bélgica
- Fase: Octavos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Lunes 6 de julio del 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Seattle
- Transmisión: ViX