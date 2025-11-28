Desde hace algunos meses, se confirmó que Atlas FC se encuentra en un proceso de venta toda vez que Grupo Orlegi, en busca de acatar la disposición del futbol mexicano por terminar con la multipropiedad, se apoyó en una empresa estadounidense para que se encargara de gestionar el cambio de propietarios de la institución mediante el análisis de las ofertas de compra, una de ellas de una escudería de la Fórmula 1.

Según la información del periodista Pedro Antonio Flores, el principal candidato para comprar a Atlas FC es un equipo de Fórmula 1, puntualmente McLaren, el cual es propiedad del Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat, el cual, de adquirir a los Rojinegros, podría aportar una importante inyección económica.

Es importante mencionar que, de concretarse la venta hacia McLaren Group, sería uno de los movimientos más importantes en el futbol mexicano en la era moderna y representaría la posibilidad de innovaciones institucionales en La Academia dado que pasarían a ser propiedad de una de las empresas globales con más altos niveles de rendimiento.

Negociaciones avanzadas de Atlas con McLaren Group

Es importante resaltar que, en su reporte, el mencionado periodista aseguró que, aunque la venta no está cerrada, ya hay una cantidad pactada entre Atlas y McLaren Group para ejecutar la venta, por lo que incluso en los próximos días se podría hacer oficial la adquisición, lo que abriría la puerta por primera vez a inversores de medio oriente en el futbol mexicano.

Con esto, Grupo Orlegi se quedaría solamente con Santos Laguna, equipo con el que ingresaron a la Liga MX originalmente y el cual es la base estructural en cuestiones deportivas. Además, recibirían una fuerte suma económica por parte de McLaren Group una vez que se complete la transacción de venta de Atlas.

Una vez cerrado el traspaso, los únicos clubes que se mantendrían bajo un esquema de multipropiedad en México serían: Pachuca y León con Grupo Pachuca; así Puebla y Mazatlán con Ricardo Salinas Pliego. Anteriormente, Grupo Caliente era propietario de Tijuana y Querétaro, pero este año le vendieron los Gallos Blancos al empresario Marc Spiegel.

El legado de Grupo Orlegi en Atlas

La gestión de Grupo Orlegi en Atlas pasará a ser la más exitosa en la historia de los Zorros toda vez que, de su mano, rompieron la maldición de 70 años sin título de liga con la consecución de un bicampeonato.

Además, Grupo Orlegi apostó por la infraestructura de primer nivel para Atlas con la construcción de la Academia AGA, complejo de primer nivel en donde entrenan todas las categorías rojinegras y se concentran todas las áreas de la institución.

Ahora, en Grupo Orlegi esperarían recibir el pago por Atlas desde McLaren Group para con eso, dar por terminada su gestión en Guadalajara.