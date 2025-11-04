Atlas FC podría vivir un cambio importante, pues desde hace varios meses Grupo Orlegi dejó claro que sería el equipo que pondría a la venta en la Liga MX.

La multipropiedad ha sido un tema que ha generado mucha controversia en la Liga MX, sin embargo, Grupo Orlegi y Atlas FC podrian dar uno de los primeros pasos para terminar con esta práctica que es reprobada por la FIFA.

Recientemente, se ha dado a conocer el precio que tendría que pagar la persona interesada en comprar a uno de los equipos con más historia en el futbol mexicano.

Al Atlas ya le pusieron precio y todos quedaron sorprendidos

De acuerdo con Raymundo González, periodista deportivo de Jalisco, la directiva de Atlas FC ya habría puesto un precio para aquel que quiera comprar al equipo de la Liga MX.

Según la misma fuente, Atlas FC tendría un valor de 250 millones de dólares, cerca de 4 mil millones de pesos mexicanos. En caso de concretarse, Grupo Orlegi terminaría con su multipropiedad en la Liga MX.

Santos Laguna se convertiría en el único equipo de Alejandro Irarragorri, aunque aún quedarían otras multipropiedades como Grupo Pachuca que tiene a CF Pachuca y Club León.

Hasta el momento, no se ha hecho público el interés de algún empresario o grupo para comprar al equipo rojiblanco, pero sin duda un equipo en Jalisco sería una oportunidad que no se podría desaprovechar.

Sin embargo, el fijar una cifra es un buen paso hacia que se concrete una futura venta del que actualmente es el equipo dirigido por Diego Cocca.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Atlas FC?

En la jornada final de la fase regular de la Liga MX, Atlas FC visitará a Tijuana en la cancha del Estadio Caliente el viernes 7 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El resultado de este partido, podría definir si el equipo avanza al Play In o si se queda sin oportunidades de pelear por el campeonato.