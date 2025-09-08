El amistoso entre Club Chivas y Club León en plena fecha FIFA se convirtió en una prueba más para el equipo rojiblanco, que sigue buscando recuperar confianza en medio de un mal Apertura 2025.

Aunque no había puntos en disputa, el encuentro sirvió para mantener en ritmo a los jugadores de Club Chivas y Club León, además de dar minutos a elementos que no siempre aparecen como titulares.

Tras los 90 minutos de juego, hubo un equipo que logró imponer condiciones y llevarse la victoria de un encuentro que se disputó en territorio estadounidense.

Chivas vs Club León: Resumen y goles del partido amistoso por fecha FIFA

El amistoso entre Club Chivas y Club León en Chicago no fue un simple trámite de pretemporada internacional, sino una prueba que exigió a ambos equipos en plena fecha FIFA.

Club León se adelantó temprano gracias a Emilio Rodríguez, quien aprovechó un descuido defensivo para definir ante Óscar Whalley.

Club Chivas tuvo momentos complicados y, durante gran parte del partido, mostró imprecisiones en la ofensiva, incluida una clara oportunidad fallida por Chicharito Hernández.

En la recta final del encuentro, la remontada rojiblanca llegó con los goles de Hormiga González al minuto 80 y Cade Cowell apenas cinco minutos después.

Aunque el equipo dirigido por Gabriel Milito logró revertir el marcador, el funcionamiento del equipo sigue generando dudas entre sus aficionados.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Chivas?

Club Chivas ya tiene en la mira su regreso a la actividad en la Liga MX tras el receso por la Fecha FIFA. El próximo compromiso del Rebaño será ante el Club América, en un clásico que promete intensidad y rivalidad histórica entre ambos equipos.

La sede será el Estadio Ciudad de los Deportes, donde Chivas buscará sumar puntos importantes para salir de la zona baja de la tabla de posiciones.