El streamer argentino Spreen sorprendió a su comunidad al completar en menos de 24 horas el álbum Panini del Mundial 2026, un reto que documentó en un directo de casi 18 horas en Kick.

Con la ayuda de 20 cajas de sobres y la colección especial de Coca-Cola, logró reunir las 980 estampas y los 14 cromos exclusivos, incluyendo el de Lionel Messi.

La hazaña le costó más de 4 millones de pesos argentinos (50 mil pesos mexicanos), aunque anunció que sorteará el resto de sobres del álbum Panini del Mundial 2026 entre sus seguidores.

Spreen consigue las 980 estampas del álbum Panini del Mundial 2026 en menos de 24 horas

Spreen compartió que logró completar en menos de 24 horas el álbum Panini del Mundial 2026 tras conseguir y pegar las 980 estampas que conforman a este coleccionable.

El streamer argentino no solo consiguió las estampas contenidas en los sobres regulares de Panini, sino también logró completar la colección de 14 cromos especiales que forman parte de la colaboración con la refresquera Coca-Cola.

Sin embargo, conseguir este gran reto no fue tarea fácil para Spreen, pues en primera instancia manifestó que alguien en Uruguay fue quien le consiguió 20 cajas de sobres del álbum Panini del Mundial 2026.

Es decir, obtuvo cerca de 2 mil sobres para buscar completar este tan codiciado coleccionable futbolero.

Posteriormente, Spreen acudió a una tienda y sin pensarlo compró más de 10 refrescos de Coca-Cola para poder conseguir los sobres especiales de dicha colaboración.

De acuerdo con la grabación, llenar el álbum Panini del Mundial 2026 le conllevó al final abrir al menos 800 sobres, lo que le permitió conseguir las 980 estampas, así como otros cromos especiales como el de Lionel Messi.

Spreen lo logró en un día: completó el álbum Panini del Mundial 2026 (Captura)

¿Cuánto gastó Spreen en completar el álbum Panini del Mundial 2026?

De acuerdo con estimaciones debido a los precios en Sudamérica, Spreen destinó poco más de 4 millones de pesos argentinos en llenar el álbum Panini del Mundial 2026 en menos de 24 horas.

De acuerdo con el tipo de cambio, significa que destinó 50 mil pesos en conseguir las 20 cajas de estampas más la colección de Coca-Cola, siendo cerca de 20 mil pesos el gasto que necesitó al abrir solo 8 cajas para completar la colección.

Spreen manifestó que el resto de cajas con sobres las sortearía entre sus seguidores, con la intención de que ellos también puedan completar su álbum del Panini del Mundial 2026.