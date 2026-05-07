Te contamos quién es dueño de Panini, la editorial del álbum hasta el Mundial 2030 de la FIFA.

Panini se ha convertido en un referente por las ediciones que saca álbumes temáticos como el del Mundial de fútbol.

¿Quién es dueño de la editorial Panini?

La editorial Panini tiene como dueños actuales a:

Fineldo S.p.A.

Los herederos de Aldo Hugo Sallustro

Las hermanas Anna y Maria Teresa Baroni

Ellos mantienen el control de la compañía tras una reorganización realizada en 2016 y nombraron como CEO a Ivam Ataide Faria, tras la muerte de Sallustro en 2025.

Aldo Hugo Sallustro (@panini_mx / Instagram)

Panini surgió en el año 1961, en Módena, Italia, gracias a los Giuseppe, Benito, Franco y Umberto Panini, que iniciaron vendiendo un álbum de fútbol italiano.

La editorial Panini lograría su éxito en 1970 al lanzar el primer álbum oficial de la Copa del Mundo, organizada en Méxicol, el cual fue todo un éxito.

Para 1989, Panini pasó a manos del empresario británico Robert Maxwell, tras una crisis financiera que marcó la década de los años ochenta.

No obstante, hacia 1994, la editorial sería adquirida por Marvel Entertainment, aunque no duraría mucho ante los problemas económicos de la compañía.

El año de 1999 sería clave para Panini, ya que la comprarían Fineldo SpA, de Vittorio Merloni y Aldo Hugo Sallustro, logrando una gran expansión global y reconocimiento.

Durante esa etapa, la famosa editorial tenía participación de los hermanos Panini. No obstante, la perderían en 2016.