Una noticia sacudió al futbol mexicano este martes 28 de octubre. Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, tiene en su contra una orden de aprehensión acusado del delito de desobediencia de particulares originado por la disputa que se generó por los derechos de transmisión de Pachuca y León con Fox Sports, Fox Corporation y Tubi.

Horas después de que se diera a conocer la orden de aprehensión contra Jesús Martínez, Grupo Pachuca lanzó un comunicado en diferentes plataformas de redes sociales en donde aseguró que esta medida les parece “excesiva y violatoria” y aseguran que los directivos se defienden de medidas intimidatorias.

“El Juez 40 Civil del Tribunal local, con la complacencia y apoyo de sus superiores, actuó en el juicio mercantil de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendiendo en contra de los actos de intimidación realizados ilegítimamente en su contra”, compartió Grupo Pachuca.

Grupo Pachuca se defiende en controversia con Fox Sports

En el mismo comunicado, Grupo Pachuca se defendió de la controversia generada a raíz del conflicto con Grupo Lauman, empresa propietaria de Fox Sports, canal que desde el año pasado dejó de tener los derechos de transmisión tanto de Pachuca como de León.

“La relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha, se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de los clubes León y Pachuca en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman)”, aclararon sobre la relación de cerca de 10 años que habían tenido con Fox Sports, empresa que, dicho por los hidalguenses, inició un juicio mercantil contra su grupo.

📄 | COMUNICADO DE PRENSA - GRUPO PACHUCA pic.twitter.com/OdStfsGJFv — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

“Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la CDMX, en el que obtuvo medidas precautorias de manera irregular que intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán, así como la explotación de los derechos de transmisión con terceros. Dichas medidas se emitieron a pesar de existir resoluciones judiciales previas que confirmaban la terminación del contrato y la vigencia de un nuevo acuerdo con otra empresa”, detallaron.

El mensaje de Pachuca al Poder Judicial

Al final, Pachuca dejó clara su esperanza de que haya una modificación por parte del Poder Judicial en lo que respecta a las medidas que han tomado toda vez que, afirman, siempre han actuado conforme a la ley.

“Grupo Pachuca confía en que el Poder Judicial rectifique y actúe conforme a derecho, que se restablecerá la legalidad del proceso y que el conflicto con Grupo Lauman se resolverá en beneficio de la afición y del fútbol mexicano”, publicaron.

💬 | Mensaje de Jesús Martínez Patiño, Presidente de GRUPO PACHUCA. pic.twitter.com/WKvHodR5qP — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 29, 2025

De igual forma, Pachuca subió a sus redes sociales un video donde aparece Jesús Martínez en un mensaje donde refuerza la postura del boletín y advierte que este miércoles 29 de octubre habrá novedades por parte suya respecto a este caso.