Pachuca y Pumas se enfrentan en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. Uno de los partidos más llamativos el sábado 25 de abril a las 17 horas por FOX One.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 17 hrs, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
Pachuca vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Pachuca vs Pumas se juegan el segundo lugar general de la Liga MX el sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo.
Pachuca vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
A las 17 horas rodará el balón en el Estadio Hidalgo, con el partido Pachuca vs Pumas.
Pachuca vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
La plataforma FOX One será la encargada de la transmisión del partido Pachuca vs Pumas, el sábado 25 de abril.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 17 hrs, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?
Pachuca vs Pumas será el partido que definirá al segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.
En el caso de Pumas, una victoria y un empate de Chivas, lo llevaría hasta la cima general de la competencia.
Pachuca solo aspira al segundo lugar, pero necesita derrotar a Pumas.
- Pumas sumar 33 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.
- Pachuca tiene 31 unidades en el tercer lugar de la competencia.