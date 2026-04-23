Pachuca y Pumas se enfrentan en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. Uno de los partidos más llamativos el sábado 25 de abril a las 17 horas por FOX One.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 hrs, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pachuca vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Pachuca vs Pumas se juegan el segundo lugar general de la Liga MX el sábado 25 de abril en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

A las 17 horas rodará el balón en el Estadio Hidalgo, con el partido Pachuca vs Pumas.

Pachuca vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

La plataforma FOX One será la encargada de la transmisión del partido Pachuca vs Pumas, el sábado 25 de abril.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 hrs, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Salomón Rondón, jugador del Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?

Pachuca vs Pumas será el partido que definirá al segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.

En el caso de Pumas, una victoria y un empate de Chivas, lo llevaría hasta la cima general de la competencia.

Pachuca solo aspira al segundo lugar, pero necesita derrotar a Pumas.