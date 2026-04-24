Chivas vs Tijuana será uno de los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX, mismo que se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 19:07 horas y se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Tijuana
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Chivas vs Tijuana se jugará el sábado 25 de abril a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.
Chivas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Chivas vs Tijuana se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 25 de abril a las 19:07 horas.
- Partido: Chivas vs Tijuana
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Tijuana al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Chivas empató sin goles con Necaxa para mantenerse en la cima de la Liga MX.
- Tras 17 jornadas jugadas suma 35 puntos en la competencia.
- Tijuana suma 22 unidades en el noveno lugar, tras vencer a Pachuca en la Jornada 16.