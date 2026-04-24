Chivas vs Tijuana será uno de los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX, mismo que se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 19:07 horas y se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Tijuana
  • Fase: Jornada 17
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Puebla en la Liga MX
Chivas en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Chivas vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tijuana se jugará el sábado 25 de abril a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Chivas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas vs Tijuana se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 25 de abril a las 19:07 horas.

  • Partido: Chivas vs Tijuana
  • Fase: Jornada 17
  • Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Tijuana al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas empató sin goles con Necaxa para mantenerse en la cima de la Liga MX.

  • Tras 17 jornadas jugadas suma 35 puntos en la competencia.
  • Tijuana suma 22 unidades en el noveno lugar, tras vencer a Pachuca en la Jornada 16.