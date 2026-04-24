Chivas vs Tijuana será uno de los partidos de la Jornada 17 de la Liga MX, mismo que se jugará el próximo sábado 25 de abril a las 19:07 horas y se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Tijuana

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Chivas vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Tijuana se jugará el sábado 25 de abril a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Chivas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas vs Tijuana se podrá ver a través de la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 25 de abril a las 19:07 horas.

Partido: Chivas vs Tijuana

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Tijuana al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas empató sin goles con Necaxa para mantenerse en la cima de la Liga MX.