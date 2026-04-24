Tigres vs Mazatlán juegan en la Jornada 17 de la Liga MX. El partido es el sábado 25 de abril de 2026 y será transmitido por FOX One, Tubi y Canal 7, a las 17 horas.

Partido: Tigres vs Mazatlán

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One, Tubi y Canal 7.

Tigres recibe a Mazatlán en la Jornada 17 de la Liga MX (MEXSPORT / MEXSPORT)

Tigres vs Mazatlán: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX?

Tigres vs Mazatlán se enfrentarán el sábado 25 de abril como parte de la Jornada 17 de la Liga MX, desde las 17 horas.

Tigres vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Tigres vs Mazatlán será transmitido por las señales de FOX One, Tubi y Canal 7.

Partido: Tigres vs Mazatlán

Fase: Jornada 17 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One, Tubi y Canal 7.

¿Cómo llegan Tigres y Mazatlán a la Jornada 17 de la Liga MX?

Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 22 puntos, así que no puede darse el lujo de perder puntos con Mazatlán.

Una derrota de Tigres le abriría el camino a Tijuana y León para dejarlo fuera de la Liguilla del Clausura 2026.

Mazatlán se despide de la Liga MX en este partido, luego de que la franquicia fue vendida al Atlante,

Mazatlán suma 15 puntos en el lugar 16 de la tabla general del torneo.