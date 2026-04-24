América vs Atlas se enfrentarán en la Jornada 17 de la Liga MX. Sábado 25 de abril a las 21 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: América vs Atlas
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
América vs Atlas: Día para ver el partido de la Liga MX
América vs Atlas se medirán el sábado 25 de abril como parte de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.
América vs Atlas: Hora para ver el partido de la Liga MX
América vs Atlas en la Jornada 17 de la Liga MX será a las 21 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.
América vs Atlas: Canal para ver el partido de la Liga MX
El América vs Atlas se transmitirá por las señales del Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: América vs Atlas
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX?
América suma 25 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de ganar 3-1 en la cancha de León.
Atlas tiene 23 unidades en la séptima posición del Clausura 2026, por lo que necesita sumar en el Estadio Banorte para amarrar un lugar en la Liguilla.