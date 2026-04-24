América vs Atlas se enfrentarán en la Jornada 17 de la Liga MX. Sábado 25 de abril a las 21 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

América vs Atlas: Día para ver el partido de la Liga MX

América vs Atlas se medirán el sábado 25 de abril como parte de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América vs Atlas: Hora para ver el partido de la Liga MX

América vs Atlas en la Jornada 17 de la Liga MX será a las 21 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Banorte.

América vs Atlas: Canal para ver el partido de la Liga MX

El América vs Atlas se transmitirá por las señales del Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: América vs Atlas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Alejandro Zendejas, jugador del Club América (@azensaa_/ Instagram )

¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX?

América suma 25 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, luego de ganar 3-1 en la cancha de León.

Atlas tiene 23 unidades en la séptima posición del Clausura 2026, por lo que necesita sumar en el Estadio Banorte para amarrar un lugar en la Liguilla.