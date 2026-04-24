Pachuca vs Pumas juegan en partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Hidalgo.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX: Pachuca vs Pumas.
Pachuca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
El pronóstico del partido Pachuca vs Pumas es 2-2 en la cancha del equipo hidalguense.
- Pronóstico: Pachuca 2-2 Pumas
Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Pumas, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez
- Delanteros: Salomón Rondón
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Pachuca vs Pumas: Hora y canal del partido de la Jornada 17 de la Liga MX
Pachuca vs Pumas se enfrentarán el sábado 25 de abril de 2026 en partido de la Jornada 17 de la Liga MX, a partir de las 17 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One.
- Partido: Pachuca vs Pumas
- Fase: Jornada 17 de Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Pachuca y Pumas al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?
Pachuca vs Pumas será el partido que definirá al segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.
En el caso de Pumas, una victoria y un empate de Chivas, lo llevaría hasta la cima general de la competencia.
Pachuca solo aspira al segundo lugar, pero necesita derrotar a Pumas.
- Pumas sumar 33 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.
- Pachuca tiene 31 unidades en el tercer lugar de la competencia.