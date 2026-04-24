Pachuca vs Pumas juegan en partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. El pronóstico es empate 2-2 en el Estadio Hidalgo.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX: Pachuca vs Pumas.

Pachuca vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

El pronóstico del partido Pachuca vs Pumas es 2-2 en la cancha del equipo hidalguense.

Pronóstico: Pachuca 2-2 Pumas

Pachuca vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Pumas, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Brian García

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, Sergio Lenin Rodriguez

Delanteros: Salomón Rondón

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Efraín Juárez tiene a Pumas cerca de la cima (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pachuca vs Pumas: Hora y canal del partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Pachuca vs Pumas se enfrentarán el sábado 25 de abril de 2026 en partido de la Jornada 17 de la Liga MX, a partir de las 17 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One.

Partido: Pachuca vs Pumas

Fase: Jornada 17 de Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Pachuca vs Pumas será el partido que definirá al segundo lugar de la tabla general de la Liga MX.

En el caso de Pumas, una victoria y un empate de Chivas, lo llevaría hasta la cima general de la competencia.

Pachuca solo aspira al segundo lugar, pero necesita derrotar a Pumas.