Manchester City vs Bournemouth se miden en partido de la Jornada 10 de la Premier League; te decimos a qué hora y dónde ver el partido del equipo de Pep Guardiola, el domingo 2 de noviembre.

El Manchester City se ha rezagado un poco en la pelea por la cima de la Premier League, así que es vital que sume tres puntos en su cancha contra el Bournemouth.

Manchester City vs Bournemouth: A qué hora ver la Jornada 10 de Premier League

El domingo 2 de noviembre, Manchester City vs Bournemouth se enfrentarán a las 10:30 horas sobre la cancha del equipo de Pep Guardiola, en la Jornada 10 de la Premier League.

Manchester City vs Bournemouth será el último en iniciar en la actividad dominical de la Jornada 10 de la Premier League, que terminará el lunes 3 de noviembre.

Manchester City vs Bournemouth: ¿Dónde ver la Jornada 10 de Premier League?

Las plataformas Caliente TV y FOX One transmitirán el partido Manchester City vs Bournemouth en la continuación de la Jornada 10 de la Premier League.

Partido: Manchester City vs Bournemouth

Fase: Jornada 10 de la Premier League

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 10 de la Premier League?

Manchester City perdió 0-1 con Aston Villa en la Jornada 9 de la Premier League, derrota dolorosa de la que buscará recuperarse ante Bournemouth.

Manchester City suma 16 puntos en el lugar 15 de la tabla general de la Premier League, por lo que necesita ganar para acercarse a los punteros.

Después de su partido de Premier League, el Manchester City preparará su duelo en la Jornada 4 de la Champions League ante Borussia Dortmund.

¿Cómo llega Bournemouth al partido de la Jornada 10 de la Premier League?

El Bournemouth, rival del Manchester City en la Jornada 10, es la sorpresa en la actual temporada de la Premier League, y luego de nueve jornadas pelea la cima del torneo.

Con 18 unidades, el Bournemouth está a cuatro del líder Arsenal, por lo que no será sencillo de doblegar para el Manchester City.