La Jornada 11 de la Eredivisie enfrenta a AZ Alkmaar de Mateo Chávez con el Sparta; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

Mateo Chávez no ha tenido mucha actividad con el AZ Alkmaar en las jornadas recientes, pero confía en jugar en la Jornada 11 contra el Sparta.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

El domingo 2 de noviembre se miden AZ Alkmaar de Mateo Chávez vs Sparta, en la Jornada 11 de la Eredivisie

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

A las 7:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar visita al Sparta en la Jornada 11 de la Eredivisie.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Eredivisie?

Disney + y ESPN transmitirá el partido Sparta vs AZ Alkmaar, el domingo 2 de noviembre a las 7:30 horas, como parte de la Jornada 11 de la Eredivisie.

Partido: Sparta vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 11 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Sparta Stadion Het Kasteel

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo le fue al AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 10 de la Eredivisie?

En la Jornada 10 de la Eredivise, el AZ Alkmaar goleó 4-1 al Utrecht, partido en el que Mateo Chávez entró de cambio al final.

Con los tres puntos ganados en la Jornada 10 de la Eredivisie, el AZ Alkmaar llegó a 21 puntos en el tercer lugar de la competencia, a cuatro puntos del líder Feyenoord.

Mateo Chávez suma apenas 163 minutos en la temporada de la Eredivisie, en la cual suma una asistencia de gol.

¿Cuándo juega el AZ Alkmaar en la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez visitará en la Jornada 3 de la Conference League al Crystal Palace, el jueves 6 de noviembre de 2025.

Con 3 puntos, el AZ Alkmaar ocupa el lugar 21 de la Eredivisie, gracias al triunfo que logró sobre el Slovan Bratislava.