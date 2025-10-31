México busca su pase a la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil enfrentando en cuartos de final a Italia; te decimos la hora y el canal para ver el partido.
México eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, y ante Italia busca dar un paso más rumbo a la final del torneo.
México vs Italia: Hora para ver los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil
A las 13 horas, México se medirá ante Italia el domingo 2 de noviembre en uno de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil.
México vs Italia será el último partido de los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil, fase que inicia el sábado 1 de noviembre.
México vs Italia: Canal para ver los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil
La plataforma ViX, TUDN y FIFA+ transmitirán el partido México vs Italia, como parte de los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil, que se disputa en Marruecos.
- Partido: México vs Italia
- Fase: Cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Academia de Futbol Mohammed VI
- Transmisión: ViX, TUDN y FIFA+
¿Cómo llegó México a cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil?
México terminó como segundo lugar del Grupo B del Mundial Sub-17 Femenil que se juega en Marruecos.
Con seis puntos, México quedó abajo de Corea del Norte, razón por la que enfrentó a Paraguay en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil.
México venció 1-0 a Paraguay para amarrar el pase a los cuartos de final de la competencia, en la que no tendrá un partido sencillo ante Italia.
¿Cómo calificó Italia a los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil?
Italia quedó como líder del Grupo A del Mundial Sub-17 Femenil con 9 puntos, y en los cuartos de final enfrentó a Nigeria.
Italia demostró su poderío goleando 4-0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, y ahora se medirá con México.
Los otros partidos de cuartos de final son los siguientes:
- Brasil vs Canadá | Sábado 1 de noviembre
- Corea del Norte vs Japón | Sábado 1 de noviembre
- Francia vs Países Bajos | Domingo 2 de noviembre