México busca su pase a la semifinal del Mundial Sub-17 Femenil enfrentando en cuartos de final a Italia; te decimos la hora y el canal para ver el partido.

México eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, y ante Italia busca dar un paso más rumbo a la final del torneo.

México vs Italia: Hora para ver los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil

A las 13 horas, México se medirá ante Italia el domingo 2 de noviembre en uno de los partidos de cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil.

México vs Italia será el último partido de los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil, fase que inicia el sábado 1 de noviembre.

México vs Italia: Canal para ver los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil

La plataforma ViX, TUDN y FIFA+ transmitirán el partido México vs Italia, como parte de los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil, que se disputa en Marruecos.

Partido: México vs Italia

Fase: Cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Academia de Futbol Mohammed VI

Transmisión: ViX, TUDN y FIFA+

¿Cómo llegó México a cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil?

México terminó como segundo lugar del Grupo B del Mundial Sub-17 Femenil que se juega en Marruecos.

Con seis puntos, México quedó abajo de Corea del Norte, razón por la que enfrentó a Paraguay en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil.

México venció 1-0 a Paraguay para amarrar el pase a los cuartos de final de la competencia, en la que no tendrá un partido sencillo ante Italia.

¿Cómo calificó Italia a los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil?

Italia quedó como líder del Grupo A del Mundial Sub-17 Femenil con 9 puntos, y en los cuartos de final enfrentó a Nigeria.

Italia demostró su poderío goleando 4-0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub-17 Femenil, y ahora se medirá con México.

Los otros partidos de cuartos de final son los siguientes: