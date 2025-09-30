En la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025, se enfrentan Pachuca vs Alajuelense el miércoles 1 de octubre; te decimos a qué hora y donde ver el partido.

Pachuca vs Alajuelense es uno de los dos partidos con los que continúa la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup.

Pachuca vs Alajuelense: A qué hora ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

El miércoles 1 de octubre, Pachuca vs Alajuelense, juegan el partido de la Jornada 4 de Concacaf W Champions Cup 2025, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Alajuelense: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup?

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido Pachuca vs Alajuelense, duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Pachuca vs Alajuelense

Fase: Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega Pachuca al partido de la Jornada 4 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Pachuca llega con un rendimiento irregular a la Jornada 4 la Concacaf W Champions Cup 2025 vs Alajuelense.

Las Tuzas perdieron en su anterior aparición en la Concacaf W Champions Cup 2025 en la cancha del América Femenil.

La derrota de Pachuca dejó a las Tuzas en 3 puntos en el tercer lugar del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Previo a su partido en la Concacaf W Champions Cup 2025, Pachuca empató 2-2 con Cruz Azul para llegar a 30 puntos, en el subliderato de la Liga MX Femenil.

¿Cómo va Alajuelense en la Concacaf W Champions Cup 2025?

En la Concacaf W Champions Cup 2025, Alajuelense apenas suma un punto luego de dos partidos disputados, previos a su visita a Pachuca en la Jornada 4.

Alajuelense perdió en la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup, en la cancha del Orlando Pride, para estancarse en un punto, en el cuarto lugar del Grupo A, justo abajo de Pachuca.