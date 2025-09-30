El Toluca, líder y monarca vigente de la Liga MX, enfrentará a LA Galaxy en el Campeones Cup 2025; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

En momentos muy distintos llegan Toluca y LA Galaxy al partido por el Campeones Cup 2025; situando al monarca de la Liga MX como favorito para derrotar a LA Galaxy.

La Galaxy vs Toluca: Día para ver el partido de la Campeones Cup 2025

El partido por el Campeones Cup 2025, LA Galaxy vs Toluca, se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

La Galaxy vs Toluca: Hora para ver el partido de la Campeones Cup 2025

LA Galaxy vs Toluca se enfrentarán a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en busca del trofeo del Campeones Cup 2025, partido que enfrenta a los monarcas de la MLS y la Liga MX.

La Galaxy vs Toluca: Canal para ver el partido de la Campeones Cup 2025

Las señales del Canal 9, TUDN y ViX Premium transmitirán el partido por el Campeones Cup 2025, LA Galaxy vs Toluca de Antonio Mohamed.

Partido: LA Galaxy vs Toluca

Fase: Partido por el Campeones Cup 2025

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park de Carson, California

Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX Premium

¿Qué es el Campeones Cup y quiénes lo juegan?

Establecido en 2018, el Campeones Cup es un partido anual entre el monarca actual de MLS Cup y la Liga MX.

LA Galaxy calificó a este partido después de vencer a New York Red Bulls en la final de MLS Cup 2024 y ganar su sexto título de Liga.

Toluca ganó el torneo Clausura de Liga MX 2025 y el Campeón de Campeones, para citarse con LA Galaxy en el partido por el Campeones Cup 2025.

¿Qué liga ha ganado más partido por el Campeones Cup?

La serie histórica por el Campeones Cup está igualada, con tres victorias para los equipos de la MLS y el mismo número para los clubes de la Liga MX.

Estos han sido los ganadores de la Campeones Cup: