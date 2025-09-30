El FC Copenhague de Rodrigo Huescas continúa su andar en la Fase de Liga de la Champions League; te decimos la hora y el canal para ver su partido vs el Qarabağ de Azerbaiyán.

El FC Copenhague visita al Qarabağ en la Jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League, con la posible participación de Rodrigo Huescas.

¿Cuándo juega Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League?

Rodrigo Huescas y FC Copenhague visitan al Qarabağ el miércoles 1 de octubre, en la Jornada 2 de la Champions League.

Hora para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League

A las 10:45 horas, tiempo del centro de México inicia el Qarabağ vs FC Copenhague, partido en el que Rodrigo Huescas y su equipo buscan su primer triunfo en la actual Champions League.

Canal para ver a Rodrigo Huescas con el FC Copenhague en la Champions League

El partido Qarabağ vs FC Copenhague será transmitido por Caliente TV y FOX.

Partido: Qarabağ vs FC Copenhague

Fase: Jornada 2 de la Champions League

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 10:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Tofiq Bəhramov

Transmisión: Qarabağ vs FC Copenhague

¿Cómo llega el FC Copenhague a la Jornada 2 de la Champions League?

Con Rodrigo Huescas en la cancha, el FC Copenhague empató 2-2 con el Bayer Lverkusen en la Jornada 1 de la Champions League.

Así que de visita en la cancha del Qarabağ, el FC Copenhague está obligado a sumar puntos para no rezagarse.

El Qarabağ tuvo un gran debut en la Jornada 1 de la Champions League con victoria de 3-2 sobre Benfica.

Datos a seguir en el FC Cpenhague vs Qarabağ

El FC Copenhage logró su primera victoria en una competición de clubes de la UEFA contra un rival alemán en su último encuentro, por 3-1 en Heidenheim.

El campeón danés solo ha perdido dos de sus 18 partidos anteriores en casa de la fase de grupos/fase liga de la Champions League.

