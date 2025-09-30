En la Champions League se enfrentan Mónaco vs Manchester City; te compartimos a qué hora y cómo ver el partido de la Jornada 2.

El Manchester City de Pep Guardiola tuvo un buen inicio en la Champions League, y confía en seguir por ese camino en su visita a Mónaco en la Jornada 2.

Mónaco vs Manchester City: A qué hora ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Mónaco vs Manchester City, en la Jornada 2 de la Champions League.

Mónaco vs Manchester City: ¿Cómo ver el partido de la Jornada 2 de la Champions League?

El partido Mónaco vs Manchester City, en la Jornada 2 de la Champions League, será transmitido por la señal de HBO.

Partido: Mónaco vs Manchester City

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luis II

Transmisión: HBO

¿Cómo llegan Mónaco y Manchester City a la Jornada 2 de la Champions League?

El Mónaco debutó con una derrota en la Champions League, así que llega presionado a la Jornada 2 para recibir al Manchester City.

Derrota de 1-4 con el Brujas de Bélgica fue el resultado que tuvo el Mónaco en la Jornada 1 de la Champions League.

El Manchester City se estrenó en la Champions League con una victoria sobre el Napoli, que le da confianza para su primera visita en el torneo.

Con marcador de 2-0, el Manchester City de Pep Guardiola sumó los tres puntos en la Jornada 1 de la Champions League.

Datos a seguir en el partido Mónaco vs Manchester City de la Jornada 2 de la Champions League

El Monaco logró una victoria contra el Manchester City en el único enfrentamiento anterior entre estos clubes en una competición de la UEFA, ganando 3-1 en casa tras perder 5-3 en Inglaterra.

El equipo de la Ligue 1 solo ha perdido uno de sus nueve últimos partidos europeos en casa contra equipos ingleses. Ha ganado los tres más recientes.

El Manchester City ha perdido sus últimos cuatro partidos de la Champions League fuera de casa, pero sólo ha perdido tres de sus últimos 21 partidos de la fase liga de la Champions League.

El delantero del City Erling Haaland está a punto de disputar su partido número 50 en la competición.