Pachuca tomó ventaja en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al derrotar 2-0 a Rayadas en el partido de ida.

Marcador final del partido de ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: Pachuca 2-0 Rayadas.

El triunfo se definió con goles de Aline Gomes al minuto 10 y de Charlyn Corral al 76, consolidando a las Tuzas como favoritas para avanzar a la final.

Rayadas buscará revertir el marcador en la vuelta, programada para el domingo 10 de mayo en el Estadio BBVA, donde necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones al título.

¿Cómo fue la victoria de Pachuca sobre Rayadas en el partido de ida de semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca ganó ante Rayadas en la ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Así fueron los goles de la victoria de Pachuca sobre Rayadas:

Minuto 10: Gol de Aline Gomes (Pachuca)

Minuto 76: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Pachuca gana la ida ante Rayadas en las semifinales de la Liga MX Femenil. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Pachuca y Rayadas buscan avanzar a la final de la Liga MX Femenil

Pachuca ganó en la ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil por un marcador de 2-0 ante Rayadas, por lo que buscarán ganar la vuelta para ir a la final del futbol femenil mexicano.

Rayadas tendrá que ganar el juego de vuelta ante Pachuca para conocer a su próximo rival en la final, en caso de avanzar.

¿Cuándo jugarán Pachuca y Rayadas la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca y Rayadas jugarán la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil el próximo domingo 10 de mayo de 2026.

El partido entre Pachuca y Rayadas se llevará a cabo a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.