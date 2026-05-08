América derrotó a Toluca en el partido de ida de semifinales por 7-1, por lo que prácticamente tiene asegurado su boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Marcador final del partido de ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: Toluca 1-7 América
¿Cómo fue la victoria de América sobre Toluca en el partido de ida de semifinales de la Liga MX Femenil?
América ganó ante Toluca en la ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
Así fueron los goles de la victoria de América sobre Toluca:
- Minuto 8: Gol de Scarlett Camberos (América)
- Minuto 13: Gol de Kimberly Rodríguez (América)
- Minuto 20: Gol de Abby Erceg (Toluca)
- Minuto 23: Gol de Geyse Ferreira (América)
- Minuto 37: Gol de Irene Guerrero (América)
- Minuto 52: Gol de Geyse Ferreira (América)
- Minuto 63: Gol de Nancy Antonio (América)
- Minuto 81: Gol de Aylin Avilez (América)
América y Toluca buscan avanzar a la final de la Liga MX Femenil
América ganó en la ida de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil por un marcador de 7-1 ante Toluca, lo que prácticamente tiene el boleto a la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
Toluca tendrá que buscar un auténtico milagro en el juego de vuelta ante América si quiere avanzar a la gran final.
¿Cuándo jugarán América y Toluca la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil?
América y Toluca jugarán la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil el próximo domingo 10 de mayo de 2026.
El partido entre América y Toluca se llevará a cabo a las 12 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.