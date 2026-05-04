Pachuca vs Chivas se enfrentaron en la vuelta de los cuartos de final, un partido que terminó con marcador 2-0 para las Tuzas , con lo que sellaron su pase a las semifinales de la Liga MX Femenil.

Marcador Final: Pachuca 2-0 Chivas

Marcador global: Pachuca 3-2 Chivas

¿Cómo fue el Pachuca vs Chivas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El duelo Pachuca vs Chivas fue muy apretado con ocasiones de gol, que fueron aprovechadas por el cuadro local, que al final se llevó la victoria y el pase a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Goles del partido Pachuca vs Chivas:

Minuto 39: Gol de Natalia Mauleón (Pachuca)

Minuto 87: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

Pachuca se medirá al Rayadas en semifinales de la Liga MX Femenil

Pachuca eliminó a Chivas y avanzó a las semifinales de la Liga MX Femenil. Ahora se medirá a las Rayadas de Monterrey, equipo que eliminó a Cruz Azul.

¿Cuándo jugará Pachuca vs Rayadas las semifinales de la Liga MX Femenil?

Todavía no hay fechas ni horarios definidos para disputar el Pachuca vs Rayadas en semifinales de la Liga MX Femenil, pero todo apunta a que el partido de ida será el jueves 7 y la vuelta el domingo 10 de mayo.