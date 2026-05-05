Pachuca vs Rayadas se enfrentan en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria tuza con marcador de 2-1.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Pachuca vs Rayadas.

Pachuca vs Rayadas: Pronóstico de las semifinales de la Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Pachuca vs Rayadas es victoria 2-1 para las tuzas.

Pronóstico: Pachuca 2-1 Rayadas

Pachuca vs Rayadas: Posibles alineaciones de las semifinales de la Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Rayadas, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Pachuca

Portera: Esthefanny Barreras

Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira

Mediocampistas: Berenice Ibarra, Abril Fregoso, Verónica Corral, Nina Nicosaia

Delanteras: María Mauleón y Aline Gómez

Charlyn Corral es la estrella del Pachuca femenil (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rayadas

Portero: Paola Manrique

Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares

Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas

Delanteros: Lucía García y Alice Soto

Lucía García es la goleadora de Rayadas (MexSport Agency / MexSport Agency)

Pachuca vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Pachuca vs Rayadas juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por FOX One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Ida semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo llegaron Pachuca y Rayadas a cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Pachuca clasificó a las semifinales de la Liga MX Femenil después de lograr una remontada ante Chivas, por lo que llega como una escuadra motivada ante Rayadas.

Rayadas goleó a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para confirmar su etiqueta de favorito al título.