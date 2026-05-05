Pachuca vs Rayadas se enfrentan en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria tuza con marcador de 2-1.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Pachuca vs Rayadas.
Pachuca vs Rayadas: Pronóstico de las semifinales de la Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Pachuca vs Rayadas es victoria 2-1 para las tuzas.
Pronóstico: Pachuca 2-1 Rayadas
Pachuca vs Rayadas: Posibles alineaciones de las semifinales de la Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Rayadas, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barreras
- Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira
- Mediocampistas: Berenice Ibarra, Abril Fregoso, Verónica Corral, Nina Nicosaia
- Delanteras: María Mauleón y Aline Gómez
Rayadas
- Portero: Paola Manrique
- Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares
- Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas
- Delanteros: Lucía García y Alice Soto
Pachuca vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Pachuca vs Rayadas juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por FOX One y Tubi.
- Partido: Pachuca vs Rayadas
- Fase: Ida semifinales
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegaron Pachuca y Rayadas a cuartos de final de la Liga MX Femenil?
Pachuca clasificó a las semifinales de la Liga MX Femenil después de lograr una remontada ante Chivas, por lo que llega como una escuadra motivada ante Rayadas.
Rayadas goleó a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para confirmar su etiqueta de favorito al título.