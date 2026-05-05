Pachuca vs Rayadas juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por FOX One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Ida semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

Charlyn Corral es la estrella de Pachuca femenil (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Pachuca vs Rayadas: Hora para ver las semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca vs Rayadas se enfrentarán el jueves 7 de mayo de 2026 a partir de las 21:10 horas en las semifinales de la Liga MX Femenil.

Pachuca vs Rayadas: ¿Dónde ver las semifinales de la Liga MX Femenil?

El Pachuca vs Rayadas será transmitido por las plataformas de FOX One y Tubi.

Partido: Pachuca vs Rayadas

Fase: Ida semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One y Tubi

Lucía García brilló con Rayadas en cuartos de final (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

¿Cómo llegaron Pachuca y Rayadas a semifinales de la Liga MX Femenil?

Pachuca clasificó a las semifinales de la Liga MX Femenil después de lograr una remontada ante Chivas, por lo que llega como una escuadra motivada ante Rayadas.

Rayadas goleó a Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para confirmar su etiqueta de favorito al título.