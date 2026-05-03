Rayadas 4-0 Cruz Azul fue el resultado final en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para avanzar a las semifinales del Clausura 2026.

Lucía García tuvo una gran noche al anotar 3 de los 4 goles de Rayadas ante Cruz Azul

Marcador vuelta cuartos de final: Rayadas 4-0 Cruz Azul (global Rayadas 5-1 Cruz Azul).

¿Cómo fue el Rayadas vs Cruz Azul en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Rayadas no tuvo problemas para eliminar al Cruz Azul en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Así fueron los 4 goles del partido Rayadas vs Cruz Azul:

Minuto 24: Gol de Marcela Restrepo, Rayadas 1-0 Cruz Azul

Minuto 53: Gol de Lucía García, Rayadas 2-0 Cruz Azul

Minuto 56: Gol de Lucía García, Rayadas 3-0 Cruz Azul

Minuto 64: Gol de Lucía García, Rayadas 4-0 Cruz Azul

Lucía García anotó tres goles para Rayadas (captura de pantalla)

Rayadas espera rival para las semifinales de la Liga MX Femenil

Rayadas dejó claro en la serie de cuartos de final ante Cruz Azul, que es una de las escuadras favoritas para pelear por el título de la Liga MX Femenil.

Ahora, Rayadas espera a su rival en las semifinales de la Liga MX Femenil, que conocerá este domingo 3 de mayo tras los juegos de vuelta de las dos series pendientes por decidirse en cuartos de final.

¿Cuándo jugará Rayadas las semifinales de la Liga MX Femenil?

Rayadas debe esperar cuál será su rival en las semifinales de la Liga MX Femenil, para definir qué día serán los juegos de esa serie.

Lo más probable es que miércoles 6 de mayo y sábado 9 de mayo juegue Rayadas las semifinales de la Liga MX Femenil.