Ya comenzó el Mundial Femenil Sub-17, la Selección Mexicana se midió ante Corea del Sur Femenil y tuvieron un amargo debut, al ser derrotadas 2 por 0.

El Mundial Femenil Sub-17 se lleva a cabo en Marruecos, esta es la novena edición, pero es la octava vez que México Femenil compite en esta especialidad.

Se debe decir que a la Selección Mexicana está en uno de los grupos más complicados, comparte con: Corea del Norte, Camerún y Países Bajos. Con el primero ya se enfrentó y no le fue nada bien.

Si quiere saber la convocatoria de las dirigidas por Miguel Ángel Gamero es:

Porteras: Valentina Murrieta, Bárbara Del Real ,Dayana Covarrubias.

Valentina Murrieta, Bárbara Del Real ,Dayana Covarrubias. Defensas: Alexa Martínez, Vanessa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Emily Delgado, Leila Ávila, Fernanda Monroy.

Alexa Martínez, Vanessa Paredes, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Emily Delgado, Leila Ávila, Fernanda Monroy. Mediocampistas: Stella Barajas, Zoe Sánchez, Samantha Ruiz, Citalli Reyes, Valeria Alvarado.

Stella Barajas, Zoe Sánchez, Samantha Ruiz, Citalli Reyes, Valeria Alvarado. Delanteras: Anaiya Miyazato, Ava Stack, Joselyn Solis, Valeria Vázquez, Chloe Del Real, Miranda Solis.

México vs Corea del Norte: ¿Cómo le fue al Tri en su debut en el Mundial Femenil Sub-17?

Ahora sí pasemos a ver lo que ocurrió en el México vs Corea del Sur en el Mundial Femenil Sub-17, como vimos, perdió el Tri por un marcador de 2 por 0.

Desde el minuto 2, comenzó la debacle, pues Won Sim Kim anotó el primero aprovechando el error de la defensa de México. Más tarde, Corea del Sur anotó el segundo con un remate sin mucho peligro de Jong Hyang Yu.

El resto de partido fue más de lo mismo, las asiáticas atacando y las del Tri aguantando, incluso el marcador pudo ser abultado, pero un fuera de lugar lo evitó.

¿Cuál es el siguiente rival de México en el Mundial Femenil Sub-17? A qué hora y dónde ver el partido

Todavía no llega lo peor, pues el siguiente partido de México Femenil en el Mundial Femenil Sub-17 será ante Países Bajos. Se llevará a cabo el martes 21 de octubre a las 13:00, tiempo del centro de México.

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 cerrará su participación ante Camerún, pero será contra las neerlandesas un partido clave si quieren clasificar.