La Federación Mexicana de Futbol anunció la designación de Fernando Schwartz como nuevo Director de Comunicación Estratégica y de Salvador Aguilera Galicia como Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales.

Los nombramientos forman parte de una reestructura para fortalecer la relación con la FIFA y profesionalizar la estrategia comunicacional rumbo al Mundial 2026.

Fernando Schwartz se convierte en el nuevo Director de Comunicación Estratégica (Espe)

Cambios rumbo en la FMF: Fernando Schwartz se convierte en el nuevo Director de Comunicación Estratégica

En el mismo anuncio de la Federación Mexicana de Futbol, el organismo reveló que el periodista Salvador Aguilera Galicia fue nombrado Jefe de Prensa de Selecciones Nacionales, reforzando el equipo de comunicación de cara a los compromisos deportivos y organizativos que tendrá el futbol mexicano.

Ambos cargos reportarán a la Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas, encabezada por Isidro Chávez Castillo, como parte de una reestructura orientada a profesionalizar y unificar la estrategia comunicacional de la federación.

La incorporación de Schwartz y Aguilera se podría entender como parte de una estrategia más amplia para encarar con solidez los nuevos retos que representa organizar una Copa del Mundo.

¿Quienes son Fernando Schwartz y Salvador Aguilera Galicia?

Fernando Schwartz cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo deportivo. Su perfil es reconocido por su experiencia en coberturas internacionales, lo que lo convierte en una pieza clave para la interlocución con organismos como la FIFA.

En tanto, Salvador Aguilera Galicia también es reconocido por su carrera en medios deportivos y exdirector del diario ESTO. Ahora, su nuevo cargo le brinda la oportunidad de coordinar la comunicación de todas las categorías que representan al futbol mexicano.