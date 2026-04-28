Hablar de Santiago Baños en el Club América es tocar un tema con muchas aristas. Y es que cuando el panorama se llega a complicar en Coapa, el nombre del directivo suele salir a relucir al frente de la lista de responsables; sin embargo, los números son fríos e indican que su gestión ha traído tanto éxitos como estabilidad a la institución en lo deportivo.

Hace nueve años, al terminar la fase regular del torneo Clausura 2017, se consumó uno de los mayores fracasos de los azulcremas en la época reciente al quedarse sin Liguilla, algo imperdonable en el Club América dada su exigencia y aspiraciones. Ahí, vinieron una serie de cambios y decisiones, una de ellas fue darle la presidencia justamente a Santiago Baños.

Cabe recordar que él ya conocía la institución toda vez que fue auxiliar de Miguel Herrera en el título del Clausura 2013 y luego, se fue para formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2014, posteriormente, se quedó como Director Deportivo de Selecciones Nacionales durante un par de años.

Los números de la gestión de Santiago Baños en América

Para nadie es un secreto que en este Clausura 2026, América tuvo un torneo irregular y no fue hasta la última jornada cuando amarraron su boleto a la fase final, pese a eso, a lograron confirmar su presencia en la Liguilla, la número 17 de forma consecutiva. Desde que Santiago Baños asumió en el cargo, no faltan y ostentan actualmente la racha activa más importante en el club dentro de los torneos cortos.

Del Apertura 2017 al Clausura 2026, América no se pierde la Liguilla y no solamente eso, es un contendiente constante por el título toda vez que tiene cuatro campeonatos de Liga MX en esta gestión de Santiago Baños, lo que se traduce en un trofeo cada cuatro torneos en promedio; además, acumulan dos finales que no pudieron ganar y seis semifinales.

Sumado a esto, en los nueve años del directivo al frente del proyecto deportivo americanista, ningún equipo ha ganado más ligas y nadie ha sido más constante en Liguillas. Esto es un reflejo de estabilidad y alta competencia en el futbol mexicano.

Santiago Baños se ha mantenido por nueve años a la cabeza del proyecto deportivo de América (Cortesía)

La apuesta de América por un proyecto a largo plazo con Santiago Baños

Es importante mencionar que, en una Liga MX donde la palabra “regularidad” suele darse a cuentagotas, en América decidieron apostar por un proyecto a largo plazo bajo el mando de Santiago Baños, ya sea como presidente único del club o presidente deportivo, según sea el caso del modelo directivo.

Son nueve años de Santiago Baños en América y solamente hay gestiones presidenciales más largas en Tijuana y León, con la salvedad que los presidentes son también dueños de los equipos, a diferencia de las Águilas, donde el dueño es Emilio Azcárraga Jean y este a su vez le ha dado un importante voto de confianza a su actual presidente.

Los presidentes y directores deportivos de la Liga MX

Pumas : Luis Raúl González – Dos años y medio

: Luis Raúl González – Dos años y medio Chivas : Javier Mier – Un año

: Javier Mier – Un año Cruz Azul : Iván Alonso – Dos años

: Iván Alonso – Dos años Pachuca : Armando Martínez – Seis años

: Armando Martínez – Seis años Toluca : Arturo Pérez – Dos años y medio

: Arturo Pérez – Dos años y medio Atlas : Aníbal Fájer – Un año

: Aníbal Fájer – Un año Tigres : Mauricio Culebro – Cinco años

: Mauricio Culebro – Cinco años América : Santiago Baños – Nueve años

: Santiago Baños – Nueve años Tijuana : Jorgealberto Hank Insunza – 19 años

: Jorgealberto Hank Insunza – 19 años León : Jesús Martínez Murguía – 15 años y medio

: Jesús Martínez Murguía – 15 años y medio Querétaro : Álvaro de la Torre – Un año

: Álvaro de la Torre – Un año FC Juárez : Fran Sánchez – Un mes

: Fran Sánchez – Un mes Rayados : José Antonio Noriega – Tres años y medio

: José Antonio Noriega – Tres años y medio Atlético de San Luis : Jacobo Payán Espinosa – Tres años

: Jacobo Payán Espinosa – Tres años Necaxa : Ernesto Tinajero – 12 años

: Ernesto Tinajero – 12 años Atlante : Emilio Escalante – Seis años

: Emilio Escalante – Seis años Puebla : Manuel Jiménez – Ocho años y medio

: Manuel Jiménez – Ocho años y medio Santos: Aleco Irarragorri – Un año y medio

De tal forma, en medio de la serie de cambios en los que América está por entrar, el nombre de Santiago Baños sigue como una constante en la que el propietario de la institución ha depositado su confianza para que el equipo se mantenga como el más grande del balompié nacional.