Los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron este 28 de febrero la medalla de plata en la Copa Mundial de Clavados que se disputa en Montreal, Canadá.
Osmar Olvera y Juan Celaya acumularon un total de 441.63 unidades tras sus seis ejecuciones, a 19.74 de la pareja China que conquistó la medalla de oro.
Así quedó el podio:
- China | Zongyuang Wang y Jiuyuan Zheng🇨🇳 | medalla de oro | 461.37
- México | Osmar Olvera y Juan Celaya | medalla de plata | 441.63
- Gran Bretaña | Anthony Harding y Jack Laugher | 393.66
Osmar Olvera y Juan Celaya pelearon fuerte con los chinos en Copa Mundial de Clavados
Durante la competencia sincronizada de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados en Montreal, Osmar Olvera y Juan Celaya presionaron al equipo chino, que marcó la pauta con ejecuciones que recibieron la mejor calificación en cada uno de sus clavados.
- Osmar Olvera y Juan Celaya iniciaron con 48.60 puntos.
- En el segundo intento lograron 51.00 para un total de 99.60.
- En el tercer salto registraron 84.66 y alcanzaron 184.26, en la segunda posición.
- La pareja mexicana sumó en la cuarta ronda 80.58, el mejor clavado de ese turno.
- En el quinto salto acumularon 84.36 para llegar a 349.20.
- El cierre fue de 92.43, su mejor clavado, para un total de 441.63 puntos, suficientes para ganar la medalla de plata
Osmar Olvera también ganó la plata para México en equipo mixto
Osmar Olvera ganó el viernes 27 de febrero la primera medalla de México en la Copa Mundial de Clavados que se realiza en Montreal, Canadá.
Junto a Aranza Vázquez, Randall Willars y Gabriela Agúndez, ganó la medalla de plata en equipo Mixto de 3 y 10 metros.