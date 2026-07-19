En la segunda jornada de la Copa México de Clavados 2026, los mexicanos Osmar Olvera y Juan Celaya confirmaron su estatus como referentes internacionales al conquistar el oro en trampolín sincronizado de 3 metros varonil con un total de 408.39 puntos.

Su ejecución, marcada por la precisión y la sincronía, superó ampliamente a las duplas de Alemania y Colombia.

“Bien, contento. Hubo buenos clavados; otros se pueden mejorar, pero al final se logró el objetivo, que era ganar” Osmar Olvera, clavadista mexicano

El triunfo, celebrado en el Centro Acuático Metropolitano, refuerza la preparación de los clavadistas rumbo al ciclo olímpico y próximos compromisos internacionales.

Osmar Olvera y Juan Celaya (Conade)

Osmar Olvera y Juan Celaya Dominio absoluto en el trampolín

Desde la primera de las seis rondas, Osmar Olvera y Juan Celaya marcaron el ritmo de la competencia en un abarrotado Centro Acuático Metropolitano.

Bajo la supervisión técnica de la entrenadora Ma Jin, la pareja presentó una rutina con un elevado grado de dificultad que les permitió mantener la ventaja durante toda la prueba,.

La diferencia en el podio fue contundente:

Oro: México (Osmar Olvera y Juan Celaya) – 408.39 puntos

Plata: Alemania (Timo Barthel y Tim Axer) – 362.46 puntos

Bronce: Colombia (Luis Uribe y Sebastián Morales) – 346.29 puntos

Por su parte, la segunda dupla mexicana en la competencia, integrada por Jesús Agúndez y Gabriel Vázquez, finalizó en la cuarta posición con un registro de 344.88 unidades.

Osmar Olvera, satisfecho con el oro

Tras la premiación, el campeón mundial Osmar Olvera se mostró satisfecho con el desempeño obtenido en casa.

“Bien, contento. Hubo buenos clavados; otros se pueden mejorar, pero al final se logró el objetivo, que era ganar”, expresó el atleta.

Osmar Olvera subrayó que este triunfo es un paso clave en su preparación, ya que tanto él como Celaya tienen la mirada puesta en sus próximos compromisos internacionales,.

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Este resultado ratifica el gran momento que atraviesa la dupla tras su éxito como subcampeones en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además de la medalla, el evento sirve como preparación técnica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, certamen que Olvera calificó como su siguiente objetivo principal.

La victoria de Osmar Olvera y Juan Celaya encabezó una exitosa jornada para la selección nacional, que el sábado acumuló un total de cinco medallas: una de oro, dos de plata (en plataforma sincronizada femenil y plataforma individual varonil) y dos de bronce.