Sumándose a la fiebre por el Mundial 2026, Oreo lanzó sus galletas edición especial, las cuales vienen acompañadas con una actividad especial con Christian Martinoli.

Si te interesa saber más de esto, así como de las galletas edición especial de Oreo del Mundial 2026, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cómo son las galletas del Mundial 2026 de Oreo?

Las galletas edición especial del Mundial 2026 de Oreo involucran a las tradicionales de chocolate con relleno de crema de leche.

La diferencia es que cada una de las galletas tiene forma de “balón”, y tienen un “0-0″ adornando su superficie, simbolizando el inicio del partido.

Oreo edición especial del Mundial 2026 (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Mientras que en el otro lado se tiene el nombre de México, que es uno de los organizadores del Mundial 2026, de ahí la importancia de tenerlo en esta galleta.

De acuerdo con Oreo, se trata de un adorno hecho a propósito para dar a entender que “el partido aún no inicia”, además de darle un momento “divertido a la previa del encuentro”.

Se podrán encontrar en todas las tiendas de autoservicio de cadena, así como misceláneas que vendan este tipo de productos.

El precio igualmente será el mismo, que va de entre 18 a 25 pesos, dependiendo de la presentación.

¿Cómo es la experiencia de Oreo con Christian Martinoli por el Mundial 2026?

Ahora bien, además de ser una edición especial del Mundial 2026, esta galleta Oreo tiene una experiencia extra con Christian Martinoli, donde este narrará un gol.

Estos son los pasos que debes de seguir para entrar a la experiencia de Christian Martinoli y Oreo del Mundial 2026:

Escanea el código QR del empaque de la galleta

Esto te llevará a la plataforma Gol Oreo

Ahí debes de escanear una de las galletas edición especial

Ingresa los datos que te piden para crear tu gol (nombre, equipo, jugada)

Una vez hecho esto, un video de inteligencia artificial comenzará a correr, con una narración de Christian Martinoli

Con el mismo empaque puedes crear todos los goles que quieras, no es necesario que compres más galletas, pues la plataforma es libre una vez tengas acceso a ella.