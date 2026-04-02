LEGO unió a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé en un lujoso promocional de su colección del Mundial 2026.

La compañía LEGO se dio el lujo de reunir a los cuatro futbolistas más importantes del mundo para darle brillo a su colección del Mundial 2026, cuando faltan menos de 3 meses para el inicio del torneo.

¿Cómo promocionan Messi, Cristiano, Vinícius y Mbappé la colección de LEGO para el Mundial 2026?

LEGO compartió en sus cuentas oficiales un video promocional con Messi, Cristiano, Vinícius y Mbappé como protagonistas, que hizo estallar las redes sociales.

En el video promocional se ve a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. armar el set del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

El momento climático del video llega cuando los cuatro futbolistas intentan colocar su respectivo LEGO en la cima del trofeo.

Sin embargo, los representantes de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, fueron sorprendidos por un niño que apareció en los últimos segundos del video, quien coloca una figura de LEGO levantando el trofeo.

Figura LEGO del trofeo de la Copa Mundial (@lego)

¿Qué artículos forman parte de la colección de LEGO del Mundial 2026?

Entre los artículos presentados por LEGO para el Mundial 2026, destaca una réplica del trofeo del torneo de la FIFA, el mismo al que quisieron coronar Messi, Cristiano, Mbappé y Vinícius.

El emblema oficial del Mundial 2026 y el balón del Mundial 2026 también aparecen en la colección de LEGO.

Figura LEGO emblema oficial Mundial 2026 (@lego)

Estos son los precios de los artículos:

Trofeo Mundial 2026 | $4799

Emblema oficial Mundial 2026 | $599

Balón Mundial 2026 | $2999

Set individual de Messi |$1199

Set individual de Cristiano | $1999