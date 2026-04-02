Para celebrar el torneo deportivo, tendremos una serie de sets LEGO del Mundial 2026 centrados en Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr.
Si quieres sumarte a la fiebre del futbol con los sets LEGO del Mundial 2026, aquí te daremos todos los detalles del precio y preventa de los sets futbolistas.
Precio de los sets de LEGO del Mundial 2026
Primero te daremos el precio de todos los sets LEGO del Mundial 2026, que serán 7 diferentes en total, por si quieres conseguir la colección completa.
Los precios de los sets LEGO del Mundial 2026 son los siguientes:
- LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Fenómenos del Futbol - 699 pesos
- LEGO Editions Kylian Mbappé: Fenómenos del Futbol - 699 pesos
- LEGO Editions Lionel Messi: Fenómenos del Futbol - 699 pesos
- LEGO Editions Vini Jr.: Fenómenos del Futbol - 699 pesos
- LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Leyenda del Futbol - 1 mil 999 pesos
- LEGO Editions Lionel Messi: Leyenda del Futbol- 1 mil 999 pesos
- LEGO Editions Lionel Messi: Celebración- 4 mil 299 pesos
Como puedes ver, los más baratos serán de la línea “Fenómenos”, mientras que los más caros son de “Leyenda” y el especial de Lionel Messi.
Preventa de los sets LEGO del Mundial 2026
Los sets LEGO del Mundial 2026 de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr. estarán disponibles en tiendas LEGO en línea y físicas, así como en distribuidores autorizados, el 1 de mayo de 2026.
Para los sets “Fenómenos” y “Leyenda” de LEGO del Mundial 2026, estos se podrán adquirir hasta la mencionada fecha de lanzamiento del 1 de mayo de 2026.
En lo que se refiere al set LEGO Editions Lionel Messi: Celebración, este sí contará con preventa ya activa en LEGO.com, siendo limitada a 3 piezas por persona, para asegurar existencias para todos los fans.
Dicha preventa está abierta a todo público, no tienes que ser parte del programa LEGO Insiders ni nada por el estilo, lo cual muchos fans agradecerán, pues así evitan la posible reventa.