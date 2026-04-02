Para celebrar el torneo deportivo, tendremos una serie de sets LEGO del Mundial 2026 centrados en Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr.

Si quieres sumarte a la fiebre del futbol con los sets LEGO del Mundial 2026, aquí te daremos todos los detalles del precio y preventa de los sets futbolistas.

LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Fenómenos del Futbol (LEGO)

Precio de los sets de LEGO del Mundial 2026

Primero te daremos el precio de todos los sets LEGO del Mundial 2026, que serán 7 diferentes en total, por si quieres conseguir la colección completa.

Los precios de los sets LEGO del Mundial 2026 son los siguientes:

LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Fenómenos del Futbol - 699 pesos LEGO Editions Kylian Mbappé: Fenómenos del Futbol - 699 pesos LEGO Editions Lionel Messi: Fenómenos del Futbol - 699 pesos LEGO Editions Vini Jr.: Fenómenos del Futbol - 699 pesos LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Leyenda del Futbol - 1 mil 999 pesos LEGO Editions Lionel Messi: Leyenda del Futbol- 1 mil 999 pesos LEGO Editions Lionel Messi: Celebración- 4 mil 299 pesos

Como puedes ver, los más baratos serán de la línea “Fenómenos”, mientras que los más caros son de “Leyenda” y el especial de Lionel Messi.

LEGO Editions Kylian Mbappé: Fenómenos del Futbol (LEGO)

LEGO Editions Lionel Messi: Fenómenos del Futbol (LEGO)

LEGO Editions Vini Jr.: Fenómenos del Futbol (LEGO)

Preventa de los sets LEGO del Mundial 2026

Los sets LEGO del Mundial 2026 de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé y Vinicius Jr. estarán disponibles en tiendas LEGO en línea y físicas, así como en distribuidores autorizados, el 1 de mayo de 2026.

Para los sets “Fenómenos” y “Leyenda” de LEGO del Mundial 2026, estos se podrán adquirir hasta la mencionada fecha de lanzamiento del 1 de mayo de 2026.

En lo que se refiere al set LEGO Editions Lionel Messi: Celebración, este sí contará con preventa ya activa en LEGO.com, siendo limitada a 3 piezas por persona, para asegurar existencias para todos los fans.

Dicha preventa está abierta a todo público, no tienes que ser parte del programa LEGO Insiders ni nada por el estilo, lo cual muchos fans agradecerán, pues así evitan la posible reventa.

LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Leyenda del Futbol (LEGO)

LEGO Editions Lionel Messi: Leyenda del Futbol (LEGO)