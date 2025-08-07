Un alto a la discriminación. Phil Neville, DT de Portland, no se quedó callado y alzó la voz contra los fans del Club América por sus insultos homofóbicos durante el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2025.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de Portland tomó un espacio para reprobar los insultos homofóbicos que los fans del Club América lanzaron desde la tribuna y aseguró que más que detenerse, “el partido no debió continuar”.

El grito homofóbico apareció en el tiempo de compensación y provocó que el partido América vs Portland se detuviera por dos minutos.

Tras la interrupción, el partido se reanudó y después de los siete minutos restantes, llegaron los penaltis para definir el punto extra que fue para las Águilas.

¿Qué dijo Phil Neville, DT de Portland, sobre los insultos homofóbicos de los fans de Club América?

Luego del empate en el duelo de la Jornada 3 de la Leagues Cup, Phil Neville, DT de Portland, lamentó que en la conferencia no se tocara el tema de la discriminación y los insultos homofóbicos que algunos fans del Club América lanzaron desde la tribuna.

“Realmente lo más importante aquí es que hemos jugado un partido esta noche, que todos hemos disfrutado mucho. Ha sido entre dos equipos muy buenos, muy competitivos. Pero no deberíamos estar hablando de futbol, deberíamos estar hablando de la discriminación en un campo de futbol”, señaló el DT de Portland tras el choque vs Club América.

El DT de Portland aseguró que fue “inaceptable que mis jugadores hayan sido discriminados” y agregó que “es inaceptable que exista esta discriminación, no solo en un estadio de futbol, sino en la sociedad. Y no creo que ese juego debiera continuar después de ese incidente. Creo que debimos dejar la cancha”.

“Se necesita hacer algo porque nuestros jugadores, mis jugadores, mis chicos fueron sometidos a discriminación esta noche. Y eso es totalmente inaceptable”, enfatizó el exfutbolista inglés.

¿Cómo quedó el partido América vs Portland de la Leagues Cup 2025?

Club América cerró su participación en la Leagues Cup 2025 sin conocer la victoria, empató sus tres encuentros y quedó eliminado del torneo vs la MLS.

En el último choque ante Portland, América empató a un gol en el tiempo regular pese a contar con un jugador más en la cancha desde el minuto 51’.

El duelo se trasladó hasta los penaltis para definir el punto extra. Los dirigidos por André Jardine fueron mejores y quedaron 5-3.