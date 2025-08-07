El histórico triunfo de Osmar Olvera no sería posible sin Ma Jin, figura clave para que México se mantenga como una de las grandes potencias en clavados. Es por ello, que uno de los temas a tratar con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue un aumento salarial para la entrenadora.

Luego de colgarse la medalla de oro en el Mundial de Clavados 2025, Osmar Olvera reveló que le pediría a Claudia Sheinbaum un aumento salarial para su entrenadora Ma Jin.

“Algo que le pediría (a Claudia Sheinbaum) sin duda es que Ma Jin se quede aquí, porque tiene muchas ofertas de otros países, entonces, o sea subirle su sueldo para que se pueda quedar con nosotros y más apoyo”, señaló el clavadista mexicano en conferencia de prensa.

La reunión llegó y Claudia Sheinbaum escuchó y atendió las peticiones del clavadista: Ma Jin se queda.

Osmar Olvera revela los detalles de su encuentro con Claudia Sheinbaum y el aumento a Ma Jin

Claudia Sheinbaum recibió a los medallistas mexicanos del Mundial de Clavados 2025 y escuchó las peticiones de Osmar Olvera, quien solicitó un aumento salarial para Ma Jin, entrenadora que ha sido fundamental para los éxitos del deportista.

En entrevista con SDP Deportes, Osmar Olvera reveló que Claudia Claudia Sheinbaum le dijo “‘tranquilo, Ma Jin se va a quedar, vamos a hacer todo lo posible para que se quede, así que no te preocupes’”.

“Es algo muy especial que la presidenta se tome el tiempo de recibirnos, de felicitarnos en persona, de escucharnos, de saber qué es lo que necesitamos, lo que hace falta para seguir teniendo grandes resultados en el deporte y tuve la oportunidad de externar esa preocupación que tenía”, explicó Osmar Olvera.

“Tenía el compromiso de solucionar”, Osmar Olvera sobre la llegada de Rommel Pacheco a la Conade

Osmar Olvera reconoció el trabajo que ha realizado Rommel Pacheco al frente de la Conade. El exclavadista se ha comprometido con los deportistas y esta situación ha sido clave para las mejoras.

“Desde que llegó (Rommel Pacheco), llegó con la intención de ayudarnos, escucharnos, de saber qué estaba pasando y qué había que mejorar. Al final todo lleva un proceso y él nos dijo ‘denle calma y les daré todo lo que necesitan para lograr sus sueños’”, señaló Osmar Olvera en entrevista con SDP Deportes.

“Él (Rommel Pacheco), al haber sido clavadista, sí tenía un poco más de compromiso, de llegar y solucionar los problemas que estaban teniendo todos los deportes acuáticos. Ya están solucionados, ya hay Federación Mexicana de Natación reconocida por World Aquatics. Nosotros ya sólo nos centramos en competir y los resultados se nos están dando”, argumentó.