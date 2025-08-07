Allan Saint-Maximin será el bombazo del América para el torneo Apertura 2025 y su llegada era casi inminente que sucedería hoy, no obstante, se canceló su recibimiento y no llegará en estos días.

Y es que este jueves se esperaba la llegada de Allan Saint-Maximin la Ciudad de México para firmar su nuevo contrato con el América, sin embargo, cambiaron los planes de último momento.

De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Allan Saint-Maximin no llegará este día a las Águilas por cuestiones de logística.

“Por cuestiones de logística han cambiado los planes de la llegada de Saint-Maximin y hoy NO llega a la Ciudad de México, lo hará en estos días”, escribió el reportero en sus redes sociales.

Cancelan recibimiento para Allan Saint-Maximin: “No vendrá en estos días”

Los primeros reportes indicaban que Allan Saint-Maximin llegaría a la capital mexicana a través de un vuelo de la aerolínea Air France y aterrizaría a las 19:00 horas, incluso la porra del América convocó a un recibimiento masivo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Allan Saint-Maximin aparentemente viajaba en el vuelo ‘AFR174’, y partiría a las 16:00 horas, pero fue cancelado debido a una mala coordinación del vuelo.

Por cuestiones de logística han cambiado los planes de la llegada de Saint-Maximin y hoy NO llega a la Ciudad de México, lo hará en estos días. @TUDNMEX @TUDNUSA — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) August 7, 2025

Ahora se tiene previsto que viaje en los próximos días para completar su fichaje del Al Ahli al América, por lo que se espera que para el 16 de agosto ya se encuentre con el conjunto de Coapa y pueda jugar ante Tigres en la fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cuánto pagó el América por Allan Saint-Maximin?

De acuerdo con diversos reportes, América le pagó al equipo árabe donde militaba Allan Saint-Maximin, un total de 12 millones de euros, alrededor de 240 millones de pesos mexicanos.

La fuente indicó que el francés firmará por cuatro años con opción a uno más y tendrá un contrato con un sueldo de 18 millones de dólares; es decir, alrededor de 360 millones de pesos mexicanos.