Michael Jordan, quien es considerado hasta el día de hoy por aficionados, jugadores y exjugadores como el mejor basquetbolista en la historia de la NBA recientemente dio a conocer que sus contratos tenían una cláusula especial ‘Por Amor al Juego’.

Desde su llegada a los Chicago Bulls en 1984, Michael Jordan se convirtió en una estrella de la NBA y rápidamente se convirtió en la cara de la liga cuando Magic Johnson y Larry Bird se retiraron.

Sin embargo, la carrera y mentalidad de MJ era tan única y especial que en una entrevista reciente reveló que sus contratos tenían una cláusula especial ‘Por Amor al Juego’ que ya no tienen los contratos de hoy en día.

La cláusula ‘Por Amor al Juego’ en los contratos de Michael Jordan en la NBA

En una charla que Michael Jordan tuvo con el periodista Mike Tirico para NBC y Peacock, reveló que sus contratos de la NBA tenían una cláusula ‘Por Amor al Juego’ que ayudaba a que nunca perdiera su pasión por el baloncesto.

“Fue la base de mi carrera, mi amor por el juego estaba en mi contrato y estoy seguro de que la mayoría de contratos no lo tienen. Si yo iba en mi carro y veía que se estaba jugando un partido podía bajarme y jugar…”, reveló Michael Jordan sobre sus contratos en la NBA.

Ojalá esta entrevista de NBC a Jordan fuese eterna 🥹



"Tenía una cláusula 'por amor al juego'. Si iba conduciendo y veía un partido al lado de la carretera, podía jugar y, si me lesionaba, mi salario estaba garantizado"





En caso de que la estrella de los Chicago Bulls se lastimara jugando un partido callejero, su contrato seguía garantizado, algo que es muy difícil ver en el deporte hoy en día debido a las cláusulas que les prohíben.

De acuerdo al propio MJ, dicha cláusula le ayudó a no perder su pasión por el basquetbol y a constantemente seguir mejorando, tal como lo hizo Larry Bird jugando todo un verano para mejorar su mano izquierda.

Los números de Michael Jordan durante su carrera en la NBA

Durante su carrera en la NBA, Michael Jordan se convirtió en la cara de la asociación gracias a que promedió 30.1 puntos, 6.2 rebotes y 5.3 asistencias por partido, además de que llegó a 6 finales con los Chicago Bulls.

Uno de los motivos por los que lo consideran como uno de los mejores de la historia es debido a que ganó todas las Finales de la NBA en las que jugó, además de que anotó un total de 32,292 puntos en total.