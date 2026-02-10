Las actividades del Juego de Estrellas 2026 de la NBA arrancan este viernes 13 de febrero en Los Ángeles, evento que culminará con el partido estelar el domingo 15 y será transmitido en ESPN y Disney+.

Evento: Juego de Estrellas de la NBA 2026

Fecha: Domingo 15 de febrero

Horario: 16 horas

Sede: Intuit Dome, Inglewood, California

Transmisión: ESPN y Disney+

Juego de Estrellas 2026 NBA: ¿Cuándo ver el partido?

Aunque el Juego de Estrellas 2026 de la NBA es el domingo 15 de febrero, las actividades inician el viernes 13 febrero en la casa de LA Clippers, en Los Ángeles.

Juego de Estrellas 2026 NBA: ¿Dónde ver el partido?

Las plataformas ESPN y Disney+ serán las encargadas de transmitir el Juego de Estrellas de la NBA 2026.

Juego de Estrellas 2026 (@NBA)

Lo que debes de saber sobre el Juego de Estrellas de la NBA 2026

El Intuit Dome, Inglewood, California recibirá por primera vez el Juego de Estrellas de la NBA. Cita que se ha realizado en seis ocasiones en California (1963, 1972, 1983, 2004, 2011 y 2018), pero siempre en casa de Los Ángeles Lakers.

Actividades del Juego de Estrellas de la NBA 2026

Viernes 13 de febrero

NBA All-Star Celebrity Game |

Rising Stars |

Sábado 14 de febrero

All-Star Saturday Night |

Concurso de Habilidades

Concurso de Triples

Concurso de Volcadas

Domingo 15 de febrero

Juego de Estrellas de la NBA | 16 horas

Formato del Juego de Estrellas de la NBA 2026

La edición 75 del Juego de las Estrellas de la NBA tendrá un nuevo formato en el que habrá dos equipos de Estados Unidos, además de un combinado nombrado Resto del Mundo, el cual convoca a jugadores extranjeros que militan en la liga.