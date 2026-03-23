El basquetbolista mexicano, Karim López, se declaró oficialmente elegible para el Draft de la NBA 2026, una joya que ha brillado en la liga de Australia.

Fue durante una entrevista exclusiva con ESPN, que Karim López compartió la noticia de estar cerca de cumplir su sueño de jugar en la NBA para la próxima temporada.

“Jugar en la NBA ha sido mi sueño y mi objetivo durante toda mi vida. Sinceramente, desde que tengo uso de razón. Probablemente tenía unos cinco años y hacía dibujos de mí mismo jugando en la NBA... Es algo muy especial estar en esta posición ahora mismo”, confesó el basquetbolista mexicano.

Karim López podría ser elegido en la primera ronda del Draft de la NBA 2026

Karim López tuvo una temporada exitosa con los New Zealand Breakers de la NBL, la liga de Australia y Nueva Zelanda, promediando 11.9 puntos y 6.1 rebotes por partido.

En la Ignite Cup, Karim López estableció récords para el programa Next Stars, sumando 358 puntos totales y 32 unidades frente a Melbourne, por lo que sus actuaciones no pasaron desapercibidas.

Ante ello, se reveló que el basquetbolista mexicano se encuentra proyectado entre las selecciones 10 y 20 de la primera ronda del Draft de la NBA 2026, lo cual le daría la posibilidad de irse a diversos equipos de la NBA.

¿Quién es Karim López, basquetbolista mexicano?

Nacido en Hermosillo, Sonora, el 12 de abril de 2007, Karim López es considerado la gran joya del basquetbol mexicano. A su corta edad, ya tiene un rol protagónico en la selección nacional de baloncesto y ya ha jugado en la Liga Endesa de España.

Karim López lleva el basquetbol en la sangre, es hijo de Jesús Hiram ‘Chino’ López, exjugador de la Selección Mexicana de Baloncesto que consiguió la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En el año 2024, el mexicano dio el salto al programa Next Stars de Australia con los New Zealand Breakers y ahí se convirtió en el jugador más joven en la historia de la liga en registrar un doble-doble.