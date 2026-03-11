Los Miami Heat derrotaron 150-129 a los Washington Wizards en un encuentro en el que el jugador Bam Adebayo anotó 83 puntos en el partido de la NBA.

Con los 83 puntos de Bam Adebayo, superó la marca de 81 que pertenecía a Kobe Bryant debido a que anotó la mayor cantidad de puntos en un partido de la NBA.

Bam Adebayo anotó la mayor cantidad de puntos en un partido de NBA

Bam Adebayo encestó 20 de 43 tiros de campo, 7 de 22 triples y 36 de 43 tiros libres. Tuvo nueve rebotes, tres asistencias, dos robos y dos tapones en poco menos de 42 minutos.

Los aciertos e intentos de tiros libres de Bam Adebayo establecieron récords de la NBA para un partido.

El récord de intentos fue de 39, establecido por Dwight Howard, quien llegó a la línea de tiros libres en dos ocasiones. El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Bam Adebayo anota 83 puntos en la NBA y supera récord de Kobe Bryant. (Rebecca Blackwell / AP)

El jugador de los Miami Heat anotó 31 puntos en el primer cuarto. Llegó a 43 al descanso y a 62 al final del tercer cuarto.

Kobe Bryant tuvo el récord durante dos décadas en la NBA

El partido en el que Kobe Bryant anotó 81 puntos se mantuvo durante dos décadas como la mayor cantidad de puntos anotados en un partido desde Chamberlain el 3 de marzo de 1962.

El último jugador de la NBA en acercarse a la marca de Kobe Bryant fue Luka Doncic con los Mavericks el 26 de enero de 2024, cuando anotó 73.