El Papa León XIV, líder de la iglesia católica, habla del Mundial 2026 al recibir playera de México.

Durante su visita a España, el Sumo Pontífice fue sorprendido con el jersey de la Selección Mexicana del Mundial 2026, personalizado con su nombre y el número 14.

Esto dijo el Papa León XIV del Mundial 2026 al recibir playera de México

Valentina Alazraki obsequió la playera de México al Papa León XIV mientras iban en un vuelo entre Roma y Madrid.

“Se inaugura el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Y la Selección Mexicana lo ha fichado”, bromeó la periodista.

El regalo sirvió para que el máximo jerarca de la Iglesia hablara del Mundial 2026, donde expresó que espera que haya unidad en el planeta mediante el fútbol:

“La oración de este mes es para los deportistas, la importancia del deporte y deseo que a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo. Que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina con el juego, pero sobre todo con la seriedad y sacrificio.” Papa León XIV

La playera que recibió el Papa León XIV generó sonrisas entre quienes viajaban y también se ha hecho viral en redes.

Papa León XIV habla del Mundial 2026 al recibir playera de México (Captura de video)

Al ser cuestionado sobre a qué selección apoyaba en el Mundial 2026, el Papa León XIV no señaló a ningún combinado aunque si dio una respuesta con humor.

“Perú no juega. Italia no juega”, señaló el Papa León XIV recordando a dos países con los que tiene vínculos especiales y que no disputarán el Mundial 2026.

En especial Perú, donde el Sumo Pontífice desarrolló gran parte de su labor pastoral.

Sin embargo, el Papa no cerró la puerta a apoyar a otras selecciones.

“Pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver”, aseguró.