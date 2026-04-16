Regresa la NBA a México. Este jueves 16 de abril se hizo oficial el partido Nuggets vs Pacers, el cual se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

A través de un comunicado, la NBA anunció el partido de temporada regular entre los Denver Nuggets e Indiana Pacers, una gran noticia para los amantes del baloncesto en nuestro país.

Esta noticia significa la visita de grandes estrellas de la NBA a nuestro país, destacando a Nikola Jokic, tres veces MVP de la liga, y uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Nuggets vs Pacers en México: ¿Cuándo y en dónde será el partido en la CDMX?

La NBA confirmó el partido partido de temporada regular en México, el cual tendrá a Nuggets y Pacers como protagonistas; te decimos cuándo y en dónde se jugará este duelo esperado por la afición mexicana.

El partido está programado para jugarse el sábado 7 de noviembre, con la Arena CDMX como la sede de este compromiso.

Partido: Denver Nuggets vs Indiana Pacers

Torneo: Temporada regular 2026-27 de la NBA

Fecha: Sábado 7 de noviembre

Sede: Arena CDMX

Dónde ver: ESPN y Disney+

NBA en México: Nuggets vs Pacers jugarán en la CDMX (@NBAMEX)

NBA en México: Un partido de temporada regular más y ya son 35 en total

Con la noticia oficial del partido de temporada regular entre Nuggets y Pacers, la NBA amplia su historia de juegos oficiales en México.

El duelo entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers será el partido número 35 en México desde 1992, más que en cualquier otro país fuera de Estados Unidos y Canadá.

Los Denver Nuggets han sido uno de los equipos protagonistas de los últimos años de la NBA, siendo campeones en la temporada 2023, mientras que los Indiana Pacers son los actuales campeones de la Conferencia Este y actuales subcampeones de la NBA.