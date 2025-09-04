El Grand Slam US Open 2025 se acerca a su momento climático, y en una de las semifinales se enfrentarán Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz; te decimos cuándo y dónde ver el partido.
Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz es un partido que promete llevar al límite las capacidades de ambos tenistas, en busca de alcanzar la final del US Open 2025.
En la otra semifinal del US Open 2025, Jannik Sinner jugará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.
Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: ¿Cuándo ver la semifinal del US Open 2025?
La semifinal varonil de US Open 2025, Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz, se disputará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 13 horas en el Estadio Arthur Ashe.
Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz: ¿Dónde ver la semifinal del US Open 2025?
La semifinal del torneo US Open 2025, Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz se podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+, el viernes 5 de septiembre.
- Evento: Torneo de tenis US Open 2025
- Fase: Semifinal varonil
- Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025
- Horario: 13 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegó Novak Djokovic a la semifinal de US Open 2025?
Novak Djokovic eliminó a Taylor Fritz en los cuartos de final del US Open 2025, para citarse con Carlos Alcaraz en la semifinal del torneo.
Con 38 años, Novak Djokovic busca terminar con su sequía de dos años desde su título más reciente Grand Slam ganado.
La temporada pasada fue la primera sin que ganara al menos uno desde 2017. En los otros tres majors de este año, naufragó en semifinales, dos por lesiones
¿Cómo llegó Carlos Alcaraz a la semifinal de US Open 2025?
Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka para avanzar a las semifinales en el US Open 2025.
El español tendrá su primera aparición en las semifinales de un Grand Slam en cancha dura desde que ganó su primer título en el US Open 2023.
Sin embargo, en el camino de Carlos Alcaraz aparece Novak Djokovic, el campeón de 24 títulos de Grand Slam, quien lo eliminó del Abierto de Australia en los cuartos de final en enero.