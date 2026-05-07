Toluca vs Tigres juegan la final de la Concachampions 2026, el sábado 30 de mayo por FOX One.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Toluca vs Tigres: A qué hora ver la final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres juegan el sábado 30 de mayo en la final de la Concachampions 2026 con horario por confirmar.

Toluca vs LAFC: ¿Dónde ver las semifinales de Concachampions 2026?

El partido Toluca vs Tigres se podrá ver en la plataforma FOX One.

Partido: Toluca vs Tigres

Fase: Final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Toluca vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver la final de la Concachampions 2026? (quinto partido)

¿Cómo quedaron Toluca y Tigres en las semifinales de la Concachampions 2026?

Toluca venció 5-2 en el marcador global al LAFC en las semifinales de la Concachampions 2026, para acercarse a la final del torneo.

Tigres, por su parte, derrotó 2-0 a Nashville para avanzar a la final del torneo de clubes más importante de la Concacaf.

Ambos equipos de la Liga MX buscarán llevarse el título de la Concachampions 2026 el próximo 30 de mayo de 2026.