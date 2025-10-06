Florian Thauvin, un viejo conocido en la Liga MX, quien es recordado por un breve paso con los Tigres, regresó a una convocatoria con la Selección de Francia para las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Esta semana inició la fecha FIFA del mes de octubre con la que se le dará paso a la actividad de selecciones, algunas de ellas continúan buscando su boleto para la próxima Copa del Mundo como es el caso de la francesa.

Y entre las novedades y sorpresas que presenta esta fecha FIFA está el regreso de Florian Thauvin que tras años de ausencia, volvió a una convocatoria de la Selección de Francia así lo informaron este lunes 6 de octubre.

Florian Thauvin es convocado a la Selección de Francia para Eliminatorias para el Mundial 2026

Después de varios años de ausencia y que parecía que su carrera había quedado a la sombra, Florian Thauvin regresó a una convocatoria de la Selección de Francia para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Francia dio a conocer la sorpresiva convocatoria de Florian Thauvin este lunes a primera hora, la decisión fue tomada luego de que Bradley Barcola, sufriera una lesión crónica en el tendón de la corva derecho en el partido de Champions League por lo que causó baja.

De esta manera el ex jugador de Tigres de la Liga MX volvió a una convocatoria tras seis años y tres meses de ausencia, causando varias reacciones de los seguidores franceses que se sorprendieron por la elección del reemplazo de Barcola.

🔄 Bradley Barcola, qui présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions face à l'Atalanta, est remplacé par @FlorianThauvin qui retrouve les Bleus 6 ans et 3 mois après sa dernière sélection ! 🔙 pic.twitter.com/7N1DkfbWDl — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 6, 2025

Fans de la Selección de Francia reaccionan a la convocatoria de Florian Thauvin

Un sorpresivo regreso se dio esta semana en la Selección de Francia con el anuncio de la convocatoria de Florian Thauvin, situación que no fue bien aceptada por los fans ya que el jugador lleva años sin ser seleccionado y ha presentado varias lesiones.

Tras la publicación del anuncio de la convocatoria de Florian Thauvin, los fans franceses explotaron en los comentarios de la misma y dejaron mensajes como “nunca nos harán creer que fue buen jugador” o “convocatoria de marketing”.

En esta fecha FIFA, la Selección de Francia enfrentará a Azerbaiyán este viernes 10 de octubre a las 12:45pm, tiempo del Centro de México y el lunes 13 de octubre a Islandia a las 12:45pm.