Erling Haaland es uno de los delanteros más letales de la Premier League en Inglaterra y es identificado a nivel mundial por su calidad futbolística toda vez que es poco lo que se ha compartido respecto a su vida privada, tema con el que el jugador noruego siempre ha sido sumamente cuidadoso, puntualmente con lo que tiene que ver con su novia.

Isabel Haugseng es el nombre de la novia de Erling Haaland, quien en el programa “A-Laget” del canal noruego RNK, compartió algunos detalles de cómo fuer que se hicieron pareja y confirmó que no fue él quien la buscó inicialmente sino todo lo contrario, ella fue quien se encargó de contactar al acatante de Manchester City.

“No fui yo quien contactó con ella sino ella conmigo. Me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, el Bryne, fue ella quien me siguió”, compartió Haaland.

Los increíbles detalles de la relación de Erling Haaland

Entrado en confianza, Erling Haaland reveló algunos detalles de cómo es su relación de noviazgo en la actualidad. A él le gusta cocinar para su pareja y también suelen jugar videojuegos juntos como el caso de Minecraft. Incluso, reveló cual podría ser uno de los platillos en su boda.

“Yo cocino, sí, y probablemente suene un poco vergonzoso, pero le gusta jugar. Así que jugamos juntos al Minecraft. Construimos casas y esas cosas. O vamos a casa, a Bryne, y pedimos kebabs. ¿Si en mi boda habrá kebabs? En una boda lo que quieres es la mejor comida posible, así que fácilmente podría ser kebab, sí”, dijo Erling Haaland a la hora de revelar detalles de su relación.

Cabe mencionar que no se tiene una certeza del tiempo de relación que el jugador noruego tiene con su pareja dado que es un dato que nunca ha revelado debido a que gusta de ser una persona reservada con su vida privada.

Erling Haaland confesó que su pareja fue quien lo buscó a él (Especial)

Los consejos amorosos de Erling Haaland

En medio de la entrevista, Erling Haaland dio algunos consejos amorosos para las personas que se encuentran en busca de pareja.

“Yo mismo estuve soltero un tiempo. Si tengo un consejo que darles sería que salgan y socialicen. Que conozcan gente. Mi experiencia me dice que encuentras a tu novia cuando menos te lo esperas. Si siempre estás buscando novia, nunca la encontrarás”, fueron los consejos amorosos de Erling Haaland.

Así, Erling Haaland dio una de las entrevistas más inéditas que se recuerden de él en la cual se mostró más transparente y abierto a puntos de su vida que nadie conocía.