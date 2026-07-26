Noel León sigue sorprendiendo en la Fórmula 2, pues el mexicano logró ganar la carrera principal del GP de Hungría.

Con esta victoria, Noel León se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera principal bajo el nuevo formato de la Fórmula 2.

A ese logro se le suman sus victorias en las carreras sprint de Canadá y Mónaco, en las que el regiomontano logró lucirse de principio a fin.

Noel León hace historia en la Fórmula 2 (IG: @F2)

¿Por qué es histórica la victoria de Noel León en el GP de Hungría de Fórmula 2?

Con su victoria en el GP de Hungría de la Fórmula 2, Noel León se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera principal desde que la categoría adoptó su formato actual.

El último mexicano en conseguir una victoria equivalente fue Esteban Gutiérrez en Monza 2010, cuando el campeonato todavía se disputaba como GP2 Series.

De esta manera, Noel León sigue consiguiendo logros importantes que podrían llamar la atención de algún equipo de la Fórmula 1.

¿Cómo le ha ido a Noel Léon en la Fórmula 2?

Noel León está viviendo su primera temporada en la Fórmula 2, sin embargo, ya ha conseguido logros importantes.

Todo inició con su victoria en la carrera sprint del GP de Canadá, donde subió por primera vez a lo más alto del podio en la Fórmula 2.

Luego pudo ganar la carrera sprint del GP de Mónaco, uno de los circuitos más emblemáticos en el automovilismo.

Y finalmente, este domingo 26 de julio, pudo ganar su primera carrera principal en la categoría.