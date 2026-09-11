Real Madrid vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 5 de LaLiga: sábado 12 de septiembre, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Madrid vs Rayo Vallecano es uno de los encuentros de este 12 de septiembre como parte de la Jornada 5 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 12 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 5 de LaLiga con el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Madrid vs Rayo Vallecano.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano en la Jornada 5 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports