Noel Jesús León Vázquez es un destacado piloto de automovilismo mexicano que actualmente compite en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con la escudería Campos Racing.

Es considerado una de las promesas más sólidas del automovilismo mexicano en su camino hacia la Fórmula 1.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del piloto mexicano.

¿Quién es Noel León?

Noel León es un piloto de automovilismo mexicano, quién logró llevarse el campeonato de F2 en Hungría.

Con esta victoria se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera principal de FIA Fórmula 2.

¿Qué edad tiene Noel León?

Noe León nació un 21 de diciembre de 2004 Monterrey, Nuevo León, México, por lo que este 2026 cumple 22 años de edad.

¿Quién es la pareja de Noel León?

Por el momento se sabe que Noel León no está casado, ni hay registros públicos de compromisos matrimoniales.

¿Qué signo zodiacal es Noel León?

Al tener como fecha de nacimiento un 21 de diciembre, Noel León es del signo zodiacal de Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Noel León?

Se desconoce si Noel León tiene hijos en este momento, uno de los más significativos de su carrera.

¿Qué estudió Noel León?

No hay información pública sobre estudios universitarios o un grado académico formal superior.

Sin embargo se sabe de desde niño se dedicó al karting profesional entre los 8-9 años.

Para posteriormente presentarse en seriales internacionales, su enfoque profesional ha sido a tiempo completo en el automovilismo deportivo.

¿En qué ha trabajado Noel León?

Toda la carrera profesional de Neol León se ha basado en el automovilismo de alto nivel por lo que desde sus inicios en 2013 comenzó en el karting local e internacional desde niño, destacando en seriales como el Rotax Max Challenge y el Florida Winter Tour.

Posteriormente pasó a otras categorías destacando en otros ámbitos del automovilismo: