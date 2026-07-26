Noel Jesús León Vázquez es un destacado piloto de automovilismo mexicano que actualmente compite en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con la escudería Campos Racing.
Es considerado una de las promesas más sólidas del automovilismo mexicano en su camino hacia la Fórmula 1.
A continuación te contamos todo lo que sabemos del piloto mexicano.
¿Quién es Noel León?
Noel León es un piloto de automovilismo mexicano, quién logró llevarse el campeonato de F2 en Hungría.
Con esta victoria se convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera principal de FIA Fórmula 2.
¿Qué edad tiene Noel León?
Noe León nació un 21 de diciembre de 2004 Monterrey, Nuevo León, México, por lo que este 2026 cumple 22 años de edad.
¿Quién es la pareja de Noel León?
Por el momento se sabe que Noel León no está casado, ni hay registros públicos de compromisos matrimoniales.
¿Qué signo zodiacal es Noel León?
Al tener como fecha de nacimiento un 21 de diciembre, Noel León es del signo zodiacal de Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Noel León?
Se desconoce si Noel León tiene hijos en este momento, uno de los más significativos de su carrera.
¿Qué estudió Noel León?
No hay información pública sobre estudios universitarios o un grado académico formal superior.
Sin embargo se sabe de desde niño se dedicó al karting profesional entre los 8-9 años.
Para posteriormente presentarse en seriales internacionales, su enfoque profesional ha sido a tiempo completo en el automovilismo deportivo.
¿En qué ha trabajado Noel León?
Toda la carrera profesional de Neol León se ha basado en el automovilismo de alto nivel por lo que desde sus inicios en 2013 comenzó en el karting local e internacional desde niño, destacando en seriales como el Rotax Max Challenge y el Florida Winter Tour.
Posteriormente pasó a otras categorías destacando en otros ámbitos del automovilismo:
- Fórmula 4 NACAM (2019–2020): Se consagró campeón del Campeonato NACAM de F4 con el equipo Ram Racing tras obtener 7 victorias y 15 podios.
- Fórmula 4 Estados Unidos y NASCAR México (2021): Tuvo un año consagratorio al coronarse campeón del F4 United States Championship con DEForce Racing (primer mexicano en lograrlo) y, simultáneamente, campeón de la NASCAR México Challenge Series con Alessandros Racing.
- Salto a Europa y Red Bull Junior Team (2022): Fue firmado por el programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Red Bull y compitió en el Campeonato de Fórmula Regional Europea con Arden Motorsport.
- Campeón de Eurofórmula Open (2023): Dominó el campeonato europeo con el equipo Motopark, logrando el título de campeón con 7 victorias y 16 podios.
- Fórmula 3 de la FIA (2024–2025): En 2024 corrió con Van Amersfoort Racing, cerrando en el 10.º puesto del campeonato con 4 podios, además de lograr un 3.º lugar en el prestigioso Gran Premio de Macao y en 2025 compitió con Prema Racing.
- Fórmula 2 de la FIA (2026):Dio el paso a la antesala de la F1 al ser firmado por Campos Racing, consolidándose rápidamente con podios y triunfos en la categoría.